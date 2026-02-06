Sénégal: PAPS et Bako Motors s'associent pour déployer des véhicules électriques au pays

5 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Demba Dieng

La société sénégalaise PAPS Logistics, spécialisée dans la logistique et la livraison du dernier kilomètre, a annoncé la signature d'un Memorandum of Understanding (MoU) avec la startup tunisienne Bako Motors, acteur de la mobilité électrique légère. Cet accord prévoit la fourniture de vans électriques Bako Motors destinés à renforcer les opérations de livraison urbaine de PAPS au Sénégal.

Ce partenariat vise à réduire l'empreinte carbone du dernier kilomètre, à limiter les émissions polluantes et les nuisances sonores en milieu urbain, tout en améliorant la fiabilité et la régularité des livraisons. Il s'inscrit également dans une dynamique de coopération Sud-Sud, combinant innovation industrielle tunisienne et expertise opérationnelle sénégalaise, avec pour objectif de moderniser la logistique africaine et d'anticiper les futures exigences environnementales des grands donneurs d'ordre.

« Passer à l'électrique, pour PAPS, c'est démontrer que performance économique et responsabilité environnementale peuvent aller de pair en Afrique », souligne Bamba Lo, CEO de PAPS, dans un communiqué. À l'en croire, à travers cet accord, PAPS affirme sa volonté de soutenir une croissance responsable, en intégrant dès aujourd'hui les enjeux climatiques au coeur de son développement opérationnel.

