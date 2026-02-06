Sénégal: Tambacounda - Sinthiou Alassane, Sinthiou Boubou et Wourou Daouda raccordés au réseau électrique grâce au PUDC

Sous l'impulsion de Bassirou Diomaye Faye, président de la République, l'engagement de l'État à atteindre l'accès universel à l'électricité d'ici 2029 se concrétise.Ce mercredi 4 février 2026, le Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC) a procédé, à la mise en service officielle de l'électricité dans trois localités du département de Goudiry: Sinthiou Alassane (Commune de Koussane), Sinthiou Boubou et Wourou Daouda (Commune de Boynguel Bamba).

Il s'agit d'une stratégie de mutualisation technique entre Sinthiou Boubou et Sinthiou Alassane, alimentée par un poste transformateur commun de 50 kVA. Un linéaire de 8,17 km de réseau moyenne tension et 2,83 km de réseau basse tension a été installé, soutenu par 78 supports. Le village de Wourou Daouda quant à lui, bénéficie d'un réseau dédié, composé de 3,75 km de ligne et 34 supports, également alimenté par un transformateur de 50 kVA. Au total, 38 lanternes d'éclairage public ont été implantées dans les trois localités, améliorant la sécurité et la vie des populations.

Cette configuration technique illustre la volonté du PUDC de rationaliser les investissements publics tout en maximisant l'impact pour les populations rurales. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre du Projet d'électrification de 2000 villages du PUDC et concrétise l'engagement de l'État du Sénégal. Ainsi, c'est une étape significative dans la politique de réduction des inégalités territoriales et de l'inclusion énergétique.

Des retombées transversales sur les services essentiels

L'électrification de ces trois villages agit comme un levier de développement intégré, renforçant ainsi les infrastructures socio-économiques concrétisées par le PUDC. Une case de santé, un forage, deux mosquées, une école primaire, quatre moulins et une école coranique seront raccordés au réseau dans ces trois localités où environ 100 abonnements sont prévus, ce qui va impacter près de mille âmes et changer leur quotidien.

L'inauguration simultanée des réseaux de SinthiouBoubou, Sinthiou Alassane et Wourou Daouda illustre la capacité du PUDC à opérationnaliser la vision présidentielle d'électrification universelle. En mutualisant les moyens, en adaptant les solutions techniques aux contextes locaux et en associant pleinement les actrices et acteurs locaux, le Programme contribue activement à la réduction de la fracture énergétique.

Le PUDC réaffirme ainsi son engagement à poursuivre le déploiement d'infrastructures durables et inclusives sur l'ensemble du territoire national, afin que chaque Sénégalais, où qu'il réside, puisse bénéficier des avantages de l'énergie électrique.