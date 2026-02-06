Cote d'Ivoire: Bouaké - Enseignants et élèves mobilisés pour des routes plus sûres en 2026

La 37e édition de la Semaine nationale de sécurité routière (Snsr) a été officiellement lancée, le mardi 3 février 2026, à Bouaké, autour du thème national : « Pour une année sans accident, évitons les comportements à risque ».

Cette campagne, prévue jusqu'au 10 février, vise à sensibiliser l'ensemble des usagers de la route et à réduire significativement le nombre d'accidents dans la ville. Le lancement s'est tenu à l'École primaire publique (EPP) Pierre Magne, située dans le quartier d'Ahougnansou, avec une attention particulière portée aux élèves et au personnel enseignant.

Sous la conduite du Directeur régional, M. Touray Oumar dit Touré, accompagné de Mme Zahui Epse Zon Janine, représentante de l'Office de sécurité routière (Oser), les agents mobilisés ont mené une véritable opération pédagogique auprès des enfants.

Au cours de cette séance, les élèves ont été initiés aux gestes essentiels pour traverser la route en toute sécurité. Les intervenants ont insisté sur les bons réflexes à adopter, notamment regarder attentivement à gauche et à droite, éviter de courir sur la chaussée et rester attentifs aux indications des adultes. Pour renforcer l'apprentissage, les agents ont également effectué des démonstrations pratiques en encadrant les traversées des enfants.

Parallèlement, une séance de travail a été organisée avec le directeur de l'établissement et les enseignants. L'objectif : faire des acteurs du système éducatif des relais permanents des messages de prévention. Des flyers explicatifs ont été distribués afin de servir de supports pédagogiques en classe.

À travers cette approche, la Snsr entend transformer les écoles en véritables espaces de sensibilisation et faire des enseignants des ambassadeurs de la sécurité routière, capables d'inculquer durablement aux jeunes générations une culture de prudence et de responsabilité sur les routes.