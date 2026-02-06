Cote d'Ivoire: Abengourou - La 7e Légion territoriale de la gendarmerie rend hommage à ses retraités

La 7e Légion territoriale de la gendarmerie d'Abengourou a organisé, le jeudi 30 janvier dernier, une cérémonie d'hommage en l'honneur de gendarmes admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Au total, neuf (09) militaires ont été distingués au cours de cette rencontre empreinte d'émotion et de reconnaissance, en présence des autorités politiques, administratives et coutumières de l'Indénié.

Prenant la parole, le colonel Béchie Judicaël, commandant de la 7e Légion territoriale, a exprimé sa fierté et sa profonde gratitude à l'endroit de ses anciens collaborateurs pour leur parcours exemplaire au sein de la gendarmerie nationale.

« Par votre discipline et votre loyauté, vous avez contribué de manière significative à l'accomplissement des missions dévolues à la gendarmerie nationale », a-t-il souligné, avant de présenter les récipiendaires comme des références et des modèles pour les gendarmes encore en service.

Représentant le préfet de région, le sous-préfet central d'Abengourou, Henri Blé Guédé Nahounou, a, pour sa part, traduit la reconnaissance de la Nation aux nouveaux retraités. Il a salué leur sens du sacrifice, leur intégrité ainsi que leur engagement constant au service de la paix et de la sécurité.

Au nom des récipiendaires, le commandant Aboulé Michel a exprimé la gratitude des gendarmes honorés à l'endroit de la hiérarchie. Il a indiqué que les nombreux présents reçus témoignent de la fraternité d'armes et des liens indéfectibles qui unissent les membres de la gendarmerie nationale, même au-delà de la carrière active.

Cette cérémonie, riche en symboles, marque la volonté de l'institution de reconnaître les efforts consentis par ses hommes tout au long de leur service, et de leur rendre un hommage mérité à l'heure du départ à la retraite.