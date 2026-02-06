Cote d'Ivoire: Protection civile - Les ministres Anne Ouloto et Vagondo Diomandé honorent et équipent les pompiers civils

La solennité était palpable, les regards droits et les uniformes impeccables. Le jeudi 5 février 2026, une cérémonie de remise de tenues et de décoration de pompiers civils dans l'Ordre du Mérite de la Fonction publique s'est tenue au siège de l'Office national de la protection civile (ONPC), à Abidjan.

La ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, Anne Désirée Ouloto-Lamizana, a souligné l'importance de cet événement.

« À travers cette cérémonie, la République reconnaît l'engagement, la discipline et le sens élevé du service public de celles et ceux qui protègent les populations au péril de leur vie », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que l'uniforme et la décoration symbolisent la dignité du fonctionnaire ainsi que la considération de l'État à l'endroit de ces agents.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a ensuite retracé le chemin parcouru depuis la création du corps des pompiers civils.

« En dix ans, la protection civile ivoirienne a connu des progrès significatifs, tant en effectifs qu'en couverture territoriale », a-t-il affirmé, rappelant notamment le passage de 30 à 44 centres opérationnels, ainsi que l'augmentation des effectifs à plus de 2 700 agents.

« Porter l'uniforme, c'est assumer publiquement l'autorité de l'État et la confiance des populations », a-t-il insisté, avant de procéder à la décoration de vingt pompiers civils, premiers récipiendaires de cette distinction.

De son côté, le directeur général de l'ONPC, Amankou Kassim Gabin, a rappelé la portée symbolique de ces nouvelles tenues.

« Vous avez voulu rehausser l'image et la dignité des pompiers civils, en leur donnant des attributs qui font la fierté de tout corps en tenue », a-t-il souligné, saluant l'engagement constant de l'État en faveur du renforcement des capacités opérationnelles.

Dans l'éclat des décorations et le bruissement des tenues neuves, la protection civile ivoirienne inscrit cette cérémonie comme un jalon fort de reconnaissance et de consolidation de son action au service des populations.