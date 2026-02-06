Afrique: Association des Sénats d'Afrique - Kandia Camara s'engage à faciliter l'intégration du Sénat de la RDC

La Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo (Rdc) frappe à la porte de l'Association des Sénats d'Afrique, présidée par Kandia Camara.

Le président de cette institution, Jean Michel Sama Lukonde Kyenge, a sollicité, hier, le soutien de son homologue ivoirien en vue de faciliter l'intégration de son entité dans cette association africaine.

Kandia Camara, heureuse de recevoir son invité, à la Permanence du Sénat, à la Riviera Attoban, a promis son soutien à ce dernier. « Nous l'avons rassuré quant au soutien que nous allons lui apporter, non seulement en tant que Sénat de Côte d'Ivoire, mais en tant que présidente de l'Association des Sénats d'Afrique (...). Compte tenu de sa grande expérience et de ses compétences, il a une longue expérience qu'il a commencé à mettre à la disposition de notre organisation », a-t-elle indiqué.

Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est aussi le nouveau président de l'Union parlementaire africaine (Upa) depuis novembre 2025. Il a dit avoir effectué le déplacement en terre ivoirienne pour se présenter officiellement à la présidente du Sénat, Kandia Camara. Sur ce point, la première responsable des sénateurs ivoiriens a également pris la résolution de faire bloc derrière son homologue congolais dans la réalisation de sa mission. « Nous sommes à ses côtés. Nous le soutenons », a-t-elle rassuré.

Réconforté, Sama Lukonde Kyenge a confié que la signature d'un protocole d'accord entre les Sénats des deux États a aussi meublé les échanges avec son interlocutrice. Là, encore, Kandia Camara s'est dite ouverte à cette idée, tout en saluant l'initiative qui viendra consolider la coopération entre les deux chambres.

Le président du Sénat de la Rdc a profité de l'occasion pour exprimer sa gratitude au gouvernement ivoirien, notamment au Président de la République, Alassane Ouattara pour la solidarité agissante envers son pays. « Vous savez que la Rdc vit actuellement une situation sécuritaire difficile à l'Est du pays.

Des processus de paix y sont engagés. La Côte d'Ivoire a toujours répondu présent à nos côtés sur ces questions sécuritaires. Elle s'est toujours montrée très solidaire. Nous avons remercié la Côte d'Ivoire à travers la présidente du Sénat de ce soutien et demandé que celui-ci demeure », a-t-il fait savoir.

La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire a fortement salué les relations qui lient Abidjan et Kinshasa et réaffirmé la détermination de l'État ivoirien à demeurer aux côtés du peuple congolais. « La Rdc peut toujours compter sur le soutien du Président de la République, Alassane Ouattara, sur le peuple ivoirien, quant à nos prières d'abord et toutes les actions possibles pour faire en sorte que la paix règne dans tous les pays africains, singulièrement en Rdc », a-t-elle affirmé.