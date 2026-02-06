Cote d'Ivoire: Ministère des Eaux et Forêts - Six officiers supérieurs célébrés lors d'un arrosage de galons au Plateau

Le jardin du Rail, en plein coeur du Plateau, a abrité ce jeudi 5 février 2026 la cérémonie d'arrosage de galons organisée par le Ministère des Eaux et Forêts. Cet événement empreint de prestige et de fierté a consacré la promotion de six officiers supérieurs aux grades de Conservateur général et de Colonel-major, en présence des autorités administratives, des corps constitués ainsi que de nombreux acteurs du secteur forestier.

Cette cérémonie a honoré cinq officiers élevés au grade de Colonel-major : Koffi Kouamé, Ali Wilfried Habib Kader, Konaté Bassimori, N'Guessan Kouamé Alain et Ilias Bakayoko.

À leurs côtés, Coulibaly Brehima a été promu au grade de Conservateur général. Ces distinctions viennent récompenser des carrières marquées par l'engagement, la discipline et des résultats probants dans la protection des ressources naturelles de la Côte d'Ivoire.

Présidant la cérémonie, le ministre des Eaux et Forêts, M. Jacques Konan Assahoré, s'est réjoui de partager ce moment de reconnaissance avec ses collaborateurs.

Profitant de l'occasion, il a adressé ses vœux de santé, de bonheur et de réussite à l'ensemble du personnel pour l'année 2026. Il a également appelé à renforcer les actions de reforestation, de préservation des ressources en eau et de protection de la faune.

« Je voudrais saluer les performances réalisées en 2025 par les agents des Eaux et Forêts. Ces résultats ont permis de défendre efficacement les dossiers du ministère auprès du président de la République et d'aboutir à ces promotions », a-t-il déclaré, exprimant sa gratitude au Chef de l'État, Son Excellence Alassane Ouattara, pour l'attention accordée à la corporation.

Pour le ministre, ces élévations en grade ne constituent pas seulement un honneur, mais surtout un appel à une responsabilité accrue. Il a exhorté les promus à faire preuve d'exemplarité, de vigilance et d'un engagement renouvelé face aux défis liés à la lutte contre la déforestation, le trafic des espèces sauvages et la préservation des écosystèmes.

De son côté, le Conservateur général Kouassi Lucien, directeur général des Forêts et de la Faune, a rappelé l'évolution historique des grades au sein de la corporation, soulignant que ces distinctions sont devenues plus régulières depuis 2019 grâce à la volonté du président de la République. Il a salué cette première cérémonie présidée par le ministre Assahoré comme un signal fort pour l'avenir du commandement des Eaux et Forêts.

Au nom des promus, le Colonel Coulibaly Brehima a exprimé sa reconnaissance au ministre et au Chef de l'État, affirmant que cet honneur constitue une motivation supplémentaire à poursuivre avec détermination leurs missions au service de la nation.