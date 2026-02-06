Togo: Mémoire et recueillement à Kara

Le Togo a commémoré jeudi le 21e anniversaire de la disparition de l'ancien président Gnassingbé Eyadéma à travers une cérémonie d'hommage organisée au Palais des congrès de Kara.

Cette rencontre solennelle s'est déroulée en présence de Faure Gnassingbé, des membres de la famille, ainsi que de nombreuses personnalités politiques, administratives, militaires, religieuses et traditionnelles.

La cérémonie a été marquée par un temps de recueillement au cours duquel des prières ont été dites pour le repos éternel de l'âme du disparu. Les officiants religieux ont invoqué la paix divine et rappelé les valeurs morales qui ont jalonné la vie et l'action de l'ancien chef de l'État, notamment le sens du devoir, l'attachement à la patrie et la recherche de la cohésion nationale.

Dans leurs interventions, ils ont exhorté les fidèles et l'ensemble des Togolais à cultiver l'amour de la nation, à préserver l'unité nationale et à oeuvrer sans relâche pour la construction et la transformation du pays, dans un esprit de paix et de solidarité.

Président du Togo de 1967 à 2005, Gnassingbé Eyadéma demeure une figure centrale de l'histoire politique togolaise.

Au-delà de l'hommage, la cérémonie de Kara s'est voulue un moment de réflexion collective sur l'avenir du Togo. Les messages délivrés ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer la paix et le vivre-ensemble, dans un contexte régional et international exigeant.

Cette commémoration rappelle ainsi l'importance de la mémoire nationale et le rôle qu'elle joue dans la consolidation de l'unité et de l'identité du peuple togolais.