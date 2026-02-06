Sénégal: Suspension temporaire de la production des cartes nationales d'identité suite à un incident technique

La Direction de l'Automatisation des Fichiers (DAF) a annoncé la suspension momentanée du service de production des cartes nationales d'identité, à la suite d'un incident technique survenu au sein de son système informatique.

Dans un communiqué rendu public, le Directeur de l'Automatisation des Fichiers précise que cette interruption est provisoire et vise à permettre aux équipes techniques d'identifier et de corriger les dysfonctionnements constatés. Il assure par ailleurs que toutes les dispositions nécessaires ont été prises afin de rétablir le service dans les meilleurs délais.

Face aux inquiétudes que pourrait susciter cette situation, le Directeur a tenu à rassurer les populations et l'ensemble des usagers quant à la sécurité de leurs informations personnelles. Selon lui, l'intégrité des données contenues dans le système de la DAF demeure intacte et aucune atteinte n'a été enregistrée.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de l'incident et d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise à l'avenir.

La Direction de l'Automatisation des Fichiers invite les usagers à faire preuve de compréhension et promet de communiquer dès que le service de production des cartes nationales d'identité sera pleinement rétabli.