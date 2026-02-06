Sénégal: Suspension temporaire de la production des cartes nationales d'identité suite à un incident technique

5 Février 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

La Direction de l'Automatisation des Fichiers (DAF) a annoncé la suspension momentanée du service de production des cartes nationales d'identité, à la suite d'un incident technique survenu au sein de son système informatique.

Dans un communiqué rendu public, le Directeur de l'Automatisation des Fichiers précise que cette interruption est provisoire et vise à permettre aux équipes techniques d'identifier et de corriger les dysfonctionnements constatés. Il assure par ailleurs que toutes les dispositions nécessaires ont été prises afin de rétablir le service dans les meilleurs délais.

Face aux inquiétudes que pourrait susciter cette situation, le Directeur a tenu à rassurer les populations et l'ensemble des usagers quant à la sécurité de leurs informations personnelles. Selon lui, l'intégrité des données contenues dans le système de la DAF demeure intacte et aucune atteinte n'a été enregistrée.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de l'incident et d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise à l'avenir.

La Direction de l'Automatisation des Fichiers invite les usagers à faire preuve de compréhension et promet de communiquer dès que le service de production des cartes nationales d'identité sera pleinement rétabli.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.