Gabon: Tenue de la 9ème Session Ordinaire de la Commission Nationale d'Affectation des Terres, des Espaces Fluviaux et Maritimes (CNATEFM)

Louise Pierrette Mvono, Ministre de la Planification et de la Prospective, a présidé la 9ème Session Ordinaire de la Commission Nationale d'Affectation des Terres, des Espaces Fluviaux et Maritimes (CNATEFM), le 4 février 2026 à Libreville. Cette rencontre de haut niveau a réuni le Ministre des Eaux et Forêts, de l'Environnement, du Climat, chargé du Conflit Homme-Faune, Maurice Ntossui Allogo, ainsi que le Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural, Pacôme Kossy.

Outre la présence des membres du gouvernement, des experts issus de nombreuses administrations sectorielles ont notamment pris part aux travaux, soulignant l'importance transversale de cet organe stratégique dont la réactivation a été actée lors du Conseil des Ministres du 18 décembre 2025.

La 9ème Session Ordinaire de la CNATEFM marque une étape décisive dans la volonté des autorités d'assurer une gestion rationnelle et souveraine du domaine de l'État. Par la coordination des politiques d'aménagement, cette instance oeuvre pour une planification territoriale stratégique qui allie croissance économique et préservation des écosystèmes forestiers, maritimes et fluviaux du pays.

Par ailleurs, elle assure désormais le pilotage et le suivi rigoureux de l'élaboration du Plan National d'Aménagement du Territoire (PNAT).

Les travaux ont bénéficié de l'appui technique du Conseil National Climat (CNC), Secrétariat permanent de la Commission, ainsi que de la participation des membres de l'Initiative pour la Forêt de l'Afrique Centrale (CAFI).

En tant que fonds fiduciaire multipartenaire des Nations Unies et plateforme de dialogue politique, la CAFI apporte un soutien financier déterminant au Gabon dans la mise en oeuvre du PNAT et du Système National de Surveillance Forestière (SNSF), outils essentiels à la gestion rationnelle des ressources du pays.

Avec 88 % de couverture forestière et une forte concentration simultanée d'activités minières, pétrolières, agricoles et forestières, l'optimisation de l'usage des terres est, pour le Gabon, impératif. Le PNAT s'impose comme le pilier d'une gouvernance renforcée, capable de prévenir les conflits d'affectation et les impacts environnementaux majeurs, tout en sécurisant le développement économique en cohérence avec les ambitions climatiques nationales.

À cet égard, le Ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono a déclaré : « Plus qu'un simple instrument technique, le PNAT est le garant de notre souveraineté territoriale. La Commission a pour mission d'instaurer une gestion concertée, équilibrée et prospective de l'espace national, tout en assurant l'équilibre indispensable entre nos ambitions de développement économique et la préservation de notre patrimoine naturel ».

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme d'aménagement du territoire national, le partenariat CAFI-Gabon a déjà permis d'identifier 342 conflits fonciers couvrant une superficie totale de 4 546 732,5 hectares. Ce diagnostic exhaustif a été consolidé par la production d'une cartographie détaillée de 637 villages grâce à l'exploitation des données satellitaires de pointe de l'AGEOS.

En complément de ces avancées cartographiques, cette collaboration a favorisé le développement de plateformes de communication numérique performantes, garantissant désormais une transparence accrue et une fluidité optimale dans la gestion des données géospatiales.

La Représentante Pays de CAFI au Gabon, Zita Kassa Wilks s'est exprimé : « CAFI est fière de soutenir le Gabon dans sa transition vers une économie verte, où la planification rigoureuse s'impose comme un véritable levier de croissance . En soutenant la sécurisation foncière et la surveillance forestière, nous ambitionnons de transformer les défis liés à la superposition des usages en opportunités d'investissements durables au profit des communautés locales ».

CAFI accompagne le Gabon dans sa transition vers une économie verte et résiliente. En soutenant des projets innovants, ce partenariat contribue à concilier les impératifs de développement économique et de réduction d'amélioration des conditions de vie des communautés locales et en préservant la biodiversité.