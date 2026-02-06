Cameroun: Cyberespace et terrorisme - Un ouvrage stratégique au service de la souveraineté nationale

Jean-Christophe Nkoa, une plume militaire au service de la République. Le Lieutenant-Colonel Docteur Jean-Christophe Nkoa est un officier supérieur des Forces de Défense camerounaises, issu de la promotion « Général de Brigade Abdoulaye Oumarou Garoua » de l'École Militaire Interarmées (EMIA).

Son parcours académique et professionnel témoigne d'une double culture militaire et universitaire de haut niveau. Il est diplômé de l'École du Commissariat de Salon-de-Provence en France, titulaire d'un Master 2 en Sciences Politiques de l'Université Jean Moulin Lyon III, d'un Master 2 en Droit Public de l'Université Paul Cézanne d'Aix-Marseille, et Docteur (PhD) en Sciences Politiques de l'Université de Yaoundé II-Soa depuis 2021.

Officier, chercheur et intellectuel stratégique, Jean-Christophe Nkoa incarne cette nouvelle génération de militaires camerounais pour qui la défense nationale ne se limite plus au champ de bataille physique, mais s'étend désormais aux champs immatériels du numérique, de l'information et du cyberespace.

Présentation de l'ouvrage

L'ouvrage intitulé Cyberespace et terrorisme au Cameroun : esquisse de prolégomènes à la cyberstratégie camerounaise est publié par les éditions Publibook à Nîmes en France, dans la collection Connaissances et Savoirs, en septembre 2025. Il compte 303 pages, avec une préface du Professeur Joseph Vincent Ntuda Ebode et une postface du Professeur Alain Didier Olinga.

La note de lecture ayant servi de base à cette présentation a été rédigée par le Colonel Cyrille Serge Atonfack Guemo, Chef de la Division de la Communication du Ministère de la Défense (MINDEF), lors de la cérémonie officielle de dédicace à Yaoundé le mercredi 04 février 2026.

Il s'agit d'un essai scientifique, stratégique et prospectif, consacré à l'analyse du cyberespace comme nouveau théâtre de conflictualité et à l'utilisation du numérique par les groupes terroristes et insurrectionnels opérant contre l'État camerounais. L'auteur y démontre que le cyberespace n'est plus un simple espace technique, mais un véritable champ de bataille informationnel, utilisé comme outil de propagande, de financement, de recrutement, de déstabilisation psychologique et de guerre cognitive.

L'ouvrage analyse notamment les stratégies numériques de Boko Haram dans l'Extrême-Nord, les dynamiques cyber-informationnelles des groupes séparatistes dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, le rôle des diasporas, des réseaux sociaux et des plateformes numériques, ainsi que la mutation du terrorisme classique vers un terrorisme cybernétique hybride. Il s'articule autour de deux axes majeurs, l'analyse opérationnelle du cyberterrorisme au Cameroun et la construction d'un modèle de cyberstratégie nationale camerounaise.

Un livre d'intérêt stratégique pour la Nation camerounaise

Cet ouvrage dépasse le cadre académique et constitue un véritable outil stratégique d'aide à la décision publique. Il s'adresse aux décideurs politiques, aux Forces de Défense et de Sécurité, aux institutions publiques, aux universités, aux centres de recherche, aux acteurs du numérique, aux professionnels de la cybersécurité, aux organes de renseignement et aux communicateurs institutionnels.

Jean-Christophe Nkoa démontre que la souveraineté d'un État moderne ne se limite plus aux frontières physiques, mais s'étend désormais au cyberespace, devenu une nouvelle territorialité stratégique. Contrôler l'information, les flux numériques, les récits et les perceptions revient désormais à exercer une part du pouvoir.

Le livre établit clairement que le cyberespace est aujourd'hui un outil d'attaque asymétrique, un amplificateur de violence, un multiplicateur de capacités terroristes et un puissant vecteur de déstabilisation de l'opinion publique. Face à cette réalité, l'auteur propose les fondements d'une véritable cyberstratégie camerounaise, articulée autour de la cyberdéfense populaire, de la défense populaire numérique, de la numérisation du lien Armée-Nation, de la formation du caporal stratégique du numérique, de la souveraineté numérique et de la souveraineté technologique.

Un ouvrage visionnaire et fondateur

Cyberespace et terrorisme au Cameroun s'impose comme un ouvrage pionnier dans la littérature stratégique camerounaise, une référence doctrinale émergente en matière de cybersécurité nationale, une base de réflexion pour une politique publique de cyberdéfense et un outil de formation des élites sécuritaires de demain.

Par cet ouvrage, le Lieutenant-Colonel Docteur Jean-Christophe Nkoa ne signe pas seulement un livre. Il propose une vision, une doctrine émergente, une architecture stratégique et une lecture renouvelée de la défense nationale à l'ère numérique.

Dans un monde où les conflits se livrent autant par les armes que par les écrans, les réseaux, les récits et les algorithmes, ce livre apparaît comme un signal fort, un appel à la lucidité stratégique et une invitation à anticiper plutôt qu'à subir.