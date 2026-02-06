Soudan: Le Premier Ministre se réunit avec le Secrétaire Général du Conseil Mondial des Églises

Genève, 5 Fév. 2026 (SUNA) - Le Premier Ministre, professeur Kamil Idris, a tenu des réunions intensives à Genève, qui ont inclus cet après-midi une longue réunion avec le professeur Jerry Pillay, Secrétaire général du Conseil mondial des Églises, et ses principaux collaborateurs.

Le Premier ministre a présenté un exposé détaillé sur le ciblage systématique des infrastructures civils, ainsi que des églises, par la milice rebelle, saluant les positions nationales sincères des frères chrétiens de toutes confessions et leur soutien aux forces armées et celles qui les soutiennent pour défendre le Soudan.

Il a évoqué à cet égard ses visites sur le terrain et son constat des destructions et du pillage des églises par la milice rebelle, en violation flagrante du caractère sacré des religions et des lieux de culte, et s'est assuré de la situation des chrétiens au pays, qui constituent actuellement l'un des composants les plus solides du soutien au gouvernement de l'espoir.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Premier Ministre a remis une copie écrite de l'initiative de paix du gouvernement du Soudan au Secrétaire général du Conseil Mondial des Églises, puis a présenté une explication détaillée du contenu, des objectifs et des priorités de l'initiative, demandant au Conseil mondial des Églises de soutenir l'initiative conformément à ses principes d'action qui reposent sur l'adoption et le soutien des initiatives de paix dans le monde et la promotion de l'esprit de tolérance religieuse, de paix communautaire et de solidarité entre les religions afin de parvenir à la paix sur le terrain, l'un des principaux points communs.

Dans ce contexte, Son Excellence a également souligné le rôle du Conseil pour soutenir les initiatives précédentes et des accords similaires, affirmant l'engagement du gouvernement de l'espoir à continuer de redoubler son attention et son soutien envers les chrétiens et les autres communautés religieuses au Soudan.