Soudan: Le Premier Ministre rencontre le Haut-Commissaire des droits de l'homme

Le Premier Ministre, professeur Kamil Al-Tayeb Idris, a rencontré M. Volker Turk, Haut-Commissaire des droits de l'homme, et ses principaux assistants, dans le cadre de ses réunions en cours avec de hauts responsables à Genève.

Il a présenté un exposé sur les atrocités et les violations sans précédent commises par la milice rebelle à l'encontre des civils.

Il a ensuite abordé l'initiative du gouvernement de l'espoir pour la paix, en passant en revue ses différents articles, en particulier ses axes liés à la protection et au développement des droits de l'homme dans le pays, ainsi que ses axes liés à l'action humanitaire et les engagements qu'elle comporte à cet égard.

Le Premier ministre a également passé en revue les efforts déployés par le gouvernement de l'espoir dans le cadre de la mise en oeuvre de ces axes et les pas pris dans le cadre des mesures de confiance et de rétablissement national afin d'atteindre les objectifs de l'initiative, notamment la fin de la rébellion et le règlement politique durable permettant de faire réussir le processus de transition jusqu'à l'organisation des élections qui permettront au peuple soudanais de choisir celui qui le gouvernera.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Premier ministre a également passé en revue les défis qui entravent la mise en oeuvre de l'initiative, appelant la communauté internationale à la soutenir et à l'appuyer afin de parvenir à la paix durable.

De même, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement de l'espoir pour la paix continuerait à coopérer, à coordonner et à s'engager de manière constructive avec les mécanismes des droits de l'homme dans le pays, représentés par le bureau national du Haut-Commissariat des droits de l'homme et l'expert désigné chargé de la situation des droits de l'homme dans le pays.

Pour sa part, le Haut-Commissaire des droits de l'homme a salué l'initiative et a exprimé ses remerciements et sa appréciation pour la coopération et l'accueil dont il a trouvé lors de sa récente visite dans le pays, y compris les réunions qui ont eu lieu avec les responsables du gouvernement ainsi qu'avec les mécanismes nationaux des droits de l'homme , soulignant à cet égard les témoignages et récits horribles qu'il a entendus sur les formes et les types d'atrocités et de violations dont ils ont été subi lors de l'invasion de la ville El Fasher par la milice rebelle et, avant cela, les camps de Zamzam et Aboushouk pour les personnes déplacées.