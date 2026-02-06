Ile Maurice: Un système tropical, Gezani, se forme - Ça va se corser

Après l'influence de Fytia sur le temps local, une nouvelle perturbation tropicale évolue actuellement dans le bassin du sud-ouest de l'océan Indien et se déplace dans cette même direction à une vitesse d'environ 12 km/h, indique la Station météorologique de Vacoas. Le système évolue dans un environnement favorable à une intensification progressive.

Si la dépression atteint le stade de tempête tropicale modérée, elle sera baptisée Gezani par les services météorologiques locaux. Ce stade est attendu ce vendredi, selon Météo-France, et sera suivi d'une intensification plus rapide à partir de demain. Le système pourrait alors passer non loin de St-Brandon.

Sa trajectoire dévierait vers l'ouest-sud-ouest. Il est souligné qu'il existe encore des incertitudes concernant la localisation et la chronologie sur ce changement de trajectoire. Au début de la semaine prochaine, le système devrait transiter au nord des Grandes Mascareignes (Maurice et La Réunion) à une distance qui reste encore à préciser.

Selon les observations de la Station météorologique de Vacoas, la perturbation tropicale se situait à 10 heures hier, le jeudi 5 février, à environ 835 km au nord-nord-est de Maurice, 695 km au nord-nord-ouest de Rodrigues, 395 km au nord-est de St-Brandon et 665 km à l'est d'Agaléga. La dépression tropicale est centrée autour de 13,5° sud et 61,8° est, avec une pression centrale estimée à 1006 hPa.