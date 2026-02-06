Ile Maurice: Un receveur esquive la lame mais se blesse, un suspect arrêté

Une agression à l'arme blanche a eu lieu mercredi 4 février dans un autobus reliant Coromandel à La Marie, aux alentours de 10h30, près d'un arrêt de Belle-Rose.

Selon le receveur, âgé de 57 ans, un passager est monté à bord et s'est installé à l'arrière. Lorsque le receveur est allé encaisser le billet, l'homme a affirmé ne pas avoir d'argent. Invité à descendre, il s'est emporté et a proféré des menaces.

Quelques instants plus tard, alors que le bus s'arrêtait à un autre arrêt, l'individu, le visage partiellement caché par une capuche, s'est approché du receveur et a sorti un couteau. Le receveur a esquivé le coup, mais une altercation a éclaté et il a été frappé à l'oeil gauche. Le chauffeur est intervenu rapidement, et les deux employés ont maîtrisé le suspect en attendant l'arrivée de la police.

Les forces de l'ordre ont arrêté le jeune homme d'une vingtaine d'années et saisi le couteau comme pièce à conviction. La victime a obtenu un formulaire médical (PF 58) pour faire constater ses blessures. Le suspect reste en détention policière.