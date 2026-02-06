Ile Maurice: Chaleur, humidité et baisse de pression - Le corps est mis à rude épreuve

En ce début d'année, la région des Mascareignes traverse une période particulièrement chaude et humide, alors que la saison cyclonique bat son plein. Ces conditions météorologiques influencent directement l'atmosphère et l'océan et peuvent avoir des répercussions sur la santé de la population.

Pour comprendre ce qui se passe, Vassen Kauppaymuthoo, océanographe et ingénieur en environnement, explique que la forte chaleur ressentie dans la région est en grande partie liée au dipôle de l'océan Indien, un phénomène climatique qui influence la répartition des températures et des précipitations. Dans notre zone, la température de l'océan est bien supérieure à la normale, créant un environnement très favorable à la formation de systèmes dépressionnaires.

«La température élevée que nous ressentons actuellement est directement liée à la chaleur accumulée dans les masses océaniques, qui ont absorbé près de 80 % de l'énergie générée par le réchauffement climatique à l'échelle mondiale. Les océans se réchauffent donc de plus en plus, emmagasinant une quantité d'énergie considérable. À titre de comparaison, l'énergie stockée par les océans en 2025 équivaut à la consommation électrique mondiale de l'année 2023», souligne l'océanographe.

Ce réchauffement océanique explique également la forte humidité et la chaleur persistante observées ces derniers jours. Avec des températures supérieures à 26 °C jusqu'à environ 60 mètres de profondeur, les conditions sont idéales pour la formation de cyclones proches de notre région. Ces systèmes peuvent alors se développer et évoluer très rapidement, tant l'énergie disponible est importante.

Sur le plan atmosphérique, la chaleur a un impact direct sur la pression de l'air. Plus l'air est chaud, moins il est dense, d'où une baisse de la pression atmosphérique. Lors d'un cyclone, celle-ci peut chuter à 988 hectopascals, donnant une sensation de manque d'air, accentuée par la chaleur et l'humidité élevées.

Chutes de tension

La combinaison de fortes chaleurs, d'un taux d'humidité élevé et d'une baisse de la pression atmosphérique peut avoir plusieurs impacts sur la santé, en particulier chez les personnes vulnérables. Le Dr Aukhojee Yasheel, médecin généraliste, explique que «la chaleur et l'humidité perturbent les mécanismes naturels de régulation de la température corporelle. La transpiration devient moins efficace, ce qui augmente le risque de déshydratation, de coups de chaleur, de fatigue intense, de malaises et de chutes de tension. Les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les patients souffrant de maladies chroniques sont particulièrement exposés».

Il ajoute que la baisse de la pression atmosphérique peut «accentuer certains symptômes comme les maux de tête, les douleurs articulaires, la sensation de lourdeur, ainsi que les troubles respiratoires chez les personnes asthmatiques ou souffrant de maladies pulmonaires».Elle peut aussi «influencer la tension artérielle et provoquer des étourdissements ou une sensation de malaise général».

Compte tenu de ces conditions, le Dr Aukhojee Yasheel recommande de bien s'hydrater, d'éviter les efforts physiques intenses et de privilégier les endroits ventilés ou climatisés en cas de symptômes inhabituels ou persistants.