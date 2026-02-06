Ile Maurice: Un homme viole un «protection order» et poignarde le colocataire de sa femme

6 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Un homme de 36 ans a été grièvement blessé lors d'une agression au couteau survenue à son domicile à Vacoas aux premières heures de ce jeudi 5 février. Il a reçu trois coups de couteau au cours de l'attaque.

Selon les premières informations, le suspect présumé serait l'époux de la colocataire de la victime. L'homme, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement (Protection order), aurait escaladé un mur pour tenter de voir sa femme.

Pensant d'abord à une tentative de cambriolage, la victime aurait crié pour alerter les autres occupants de la maison. C'est à ce moment qu'elle aurait été attaquée et poignardée à trois reprises, subissant de graves blessures.

Transporté d'urgence à l'hôpital de Candos, le trentenaire est actuellement admis en unité de soins intensifs. Son état de santé est jugé préoccupant. Une enquête est en cours pour établir les circonstances de l'agression et localiser le suspect.

