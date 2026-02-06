Ile Maurice: Rs 103,4 milliards de recettes touristiques en 2025 grâce à une année constante et un mois de décembre faste

Les recettes touristiques totales se sont élevées à Rs 103,4 milliards sur l'ensemble de l'année, contre Rs 93,6 milliards en 2024, soit une hausse notable d'une année à l'autre.

C'est ce qu'indiquent les données publiées par l'Economic Analysis & Research and Statistics Department de la Banque de Maurice (BoM) le 4 février. Les chiffres démontrent que les recettes touristiques ont poursuivi leur progression en 2025, confirmant la bonne tenue du secteur.

Considérant les résultats mois par mois, les premiers mois de 2025 ont affiché des performances globalement supérieures à celles de l'année précédente. Après un mois de janvier à Rs 8,6 milliards, les recettes ont légèrement baissé en février, avant de repartir à la hausse en mars, avec Rs 7,8 milliards. Le mois d'avril a enregistré un pic à Rs 8,6 milliards, dépassant ainsi les niveaux de la même période en 2024. La dynamique positive s'est maintenue pendant la haute saison hivernale, malgré un léger repli en juin (Rs 7 milliards) et en juillet (Rs 6,9 milliards).

La seconde partie de l'année a été marquée par une reprise plus soutenue. Les recettes ont franchi la barre des Rs 8 milliards en octobre, avec Rs 8,4 milliards, avant d'atteindre Rs 9,5 milliards en novembre. Le mois de décembre se distingue particulièrement, avec des recettes provisoires estimées à Rs 12,1 milliards, contre Rs 10,3 milliards en décembre 2024, confirmant l'impact de la saison festive sur les entrées de devises.

La BoM précise toutefois que ces chiffres sont basés sur les déclarations des banques commerciales, des changeurs et des opérateurs de change. Les dépenses touristiques peuvent être comptabilisées à un moment différent du séjour effectif des visiteurs, ce qui peut créer des décalages dans le suivi mensuel des recettes.