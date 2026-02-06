Ile Maurice: Denis Zidane Jean se fait cueillir après plusieurs mois d'enquête

Denis Zidane Jean, un habitant de Résidence Ste-Claire âgé de 25 ans, a été arrêté le mardi 3 février. Cela, à la suite d'une enquête alors que la région de Goodlands était le théâtre, depuis octobre 2025, d'une inquiétante vague de vols et de cambriolages ciblant des maisons et des établissements scolaires.

Bijoux en or, téléphones portables, appareils électroniques et importantes sommes d'argent ont été dérobés lors d'intrusions nocturnes, semant l'inquiétude parmi les habitants. Une femme enceinte a été menacée lors d'une intrusion au cours de laquelle Rs 1 500 ont été volées alors qu'une éducatrice a rapporté un vol de bijoux estimés à Rs 400 000.

Parmi les autres cas recensés : un téléphone d'une valeur de Rs 12 000;des vols de bijoux et d'un iPhone estimés à Rs 150 000 ; le vol de téléphones et d'espèces d'une valeur totale de Rs 39 000 ; plusieurs objets électroniques, dont un ordinateur portable, d'une valeur totale estimée à environ Rs 100 000 lors d'une intrusion ; et un cambriolage causant une perte de Rs 120 000, incluant une PlayStation 5 et un iPhone.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Quant aux cambriolages de lieux, sont recensés : une perte totale d'environ Rs 35 000 dans une école spécialisée, un téléphone de Rs 5 000 emporté dans un centre de méditation et un vol important estimé à Rs 125 000 au Friendship Boys College.

Face à ce schéma répétitif, la Divisional Crime Intelligence Unit Northern a ouvert une enquête appuyée par les images CCTV et Safe City. Mardi, une opération de surveillance a permis l'interception de Denis Zidane Jean à Goodlands. Interrogé, il aurait admis son implication dans plusieurs cas et a conduit la police vers un lieu où certains objets volés, dont une PlayStation 5, étaient dissimulés. Il aurait également fourni des informations concernant des revendeurs.

Le suspect a été remis à la Criminial Investigation Division de Goodlands pour la poursuite de l'enquête, tandis que les investigations se poursuivent afin de récupérer d'autres biens volés et d'identifier d'éventuels complices.