Ile Maurice: Une étudiante étrangère porte plainte un an après les faits

6 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Une étudiante étrangère de 21 ans a consigné une déposition au poste de police de Sodnac hier, le jeudi 5 février, vers 20 h 30, pour dénoncer une agression sexuelle qui se serait produite le 28 février 2025, aux alentours de 2h matin, dans un appartement à Quatre-Bornes.

De nationalité zimbabwéenne et arrivée à Maurice en février 2023 pour des études universitaires, la jeune femme affirme avoir rencontré en décembre 2024, via Instagram, un étudiant étranger de 23 ans, qui exercerait également comme chauffeur de taxi. Selon sa version, le suspect se serait présenté chez elle la nuit des faits et aurait demandé à y passer la nuit.

Elle soutient qu'un rapport sexuel non consenti lui aurait été imposé cette nuit-là. Elle dit pouvoir identifier le suspect et s'est déclarée disposée à subir un examen médical. Une enquête policière a été ouverte.

