Congo-Kinshasa: États-Unis - Le président parmi les invités d'honneur d'un gala annuel avec Donald Trump

Venu à Washington pour assister à la « Réunion ministérielle sur les minéraux critiques », le président de la RDC a ensuite été un des invités d'honneur du National Prayer Breakfast, un « petit-déjeuner national de prière » durant lequel Donald Trump a pris la parole, avant que Félix Tshisekedi ne prie en français « pour la réconciliation entre les peuples et les nations », ce 5 février 2026.

Après plusieurs rencontres cette semaine avec l'administration américaine, centrées sur l'économie et le développement, le président de la RDC Félix Tshisekedi était l'un des invités d'honneur du petit-déjeuner de prière qui se tient tous les ans à Washington. Un événement à la croisée des chemins entre religion et politique, rapporte notre correspondant à Washington, Vincent Souriau.

Le ton a été donné par Paula White, la conseillère religieuse de Donald Trump, qui a tout simplement présenté le président américain comme le plus grand homme de tous les temps : « J'ai l'immense honneur de vous présenter le plus grand de tous les temps, le plus grand serviteur de la foi que nous ayons jamais eu au sein de l'exécutif : Donald J. Trump ! »

Donald Trump vante l'accord minier entre les États-Unis et la RDC

Après un long discours où il a vanté son bilan politique, Donald Trump a finalement passé la parole à Felix Tshisekedi, l'un des invités d'honneur, que le patron de la Maison Blanche a désigné comme un homme courageux.

La prière en français du président congolais a duré quatre minutes, centrée sur la paix et la réconciliation : « Seigneur, nous te présentons aussi celles et ceux qui vivent affligés : les victimes des guerres, du terrorisme, les réfugiés et les déplacés, les enfants privés d'avenir par la misère... Que leurs visages et leurs larmes soient pour nous un appel permanent à des politiques courageuses de réconciliation et à des choix responsables. »

Le petit-déjeuner de prière aura aussi été l'occasion pour Donald Trump d'évoquer l'accord minier entre Washington et Kinshasa. Le plus grand accord de ce type entre les États-Unis et l'Afrique, selon les mots du président américain.