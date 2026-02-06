Maroc: Forum d'orientation des études supérieures

A l'occasion de l'organisation du Forum d'orientation des études supérieures, les Écoles Anis International organisent ce samedi un Forum d'orientation. Une occasion donc pour les parents et les élèves de découvrir les nouveautés ainsi que la diversité des programmes de l'enseignement supérieur, afin de faire le choix le plus adapté pour les études post-baccalauréat.

Ce forum représente une opportunité précieuse de rencontres directes avec des professionnels expérimentés et des spécialistes de l'enseignement supérieur, au Maroc comme à l'international, en vue de favoriser une orientation académique éclairée. Dans cette optique, la direction pédagogique des Écoles Anis International organise, depuis plus d'une décennie, ce Forum d'orientation, convaincue que la mise à disposition d'informations riches, fiables et diversifiées constitue un levier essentiel pour la réussite du parcours scolaire et professionnel des élèves.

Il convient de souligner que ce forum -- ouvert au grand public -- connaîtra la participation de plus de 40 grandes écoles et universités de renom, parmi lesquelles figurent notamment : l'École Nationale d'Architecture (ENA), l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), le Groupe ISCAE, les Écoles Nationales des Sciences Appliquées (ENSA), la Faculté de Médecine et de Pharmacie, l'Université Al Akhawayn, l'Université Internationale de Rabat, entre autres. L'événement sera également marqué par l'organisation de conférences et de tables rondes animées par des experts du domaine.