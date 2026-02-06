Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - Trois groupes parlementaires présentés

5 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Hervé Adou

Sous la législature conduite par Patrick Achi, trois groupes parlementaires rythmeront les travaux à l'hémicycle, dessinant les forces politiques de la nouvelle mandature. Majoritaire avec 196 députés, le groupe Rhdp a porté à sa tête Adama Koné, député de Bouaflé commune. Il entend soutenir l'action gouvernementale, impulser les réformes et assurer la stabilité institutionnelle. Cela, à travers une présence en grand nombre dans les débats et lors de l'examen des textes de loi.

Face à lui, le groupe Pdci-Rda, doté de 28 députés, est présidé par Me Blessy Jean Chrysostome, député de Béoumi. Fer de lance de l'opposition, il sera actif sur les questions relatives à la gouvernance et au contrôle de l'action publique.

Quant au groupe parlementaire Solidarité composé de 9 députés, il est dirigé par Guillaume Gbato, député de Daleu, Danané, Gbon-Houyé, Kouan-Houlé et Séileu.

À ces trois blocs, s'ajoutent 17 députés non-inscrits qui complètent le paysage parlementaire de cette législature.

