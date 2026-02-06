Les diplomates accrédités en Côte d'Ivoire ont unanimement salué le 5 février 2026, l'engagement du président du Groupe de la Banque africaine de développement (Bad), Dr Sidi Ould Tah, en faveur d'un partenariat gagnant-gagnant avec le secteur privé tant des pays membres sur le continent que des pays membres non-régionaux et les organisations internationales. C'était à la faveur du traditionnel Déjeuner annuel avec les ambassadeurs au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire a salué cette approche, estimant qu'elle constitue un gage d'efficacité dans un contexte marqué par la baisse drastique des Investissements directs étrangers (Ide) et par un multilatéralisme fortement mis à mal.

D'autant plus que Dr Sidi Ould Tah a déclaré... : « Il s'agit d'une logique de partenariat gagnant-gagnant. L'Afrique a besoin d'investissements et doit offrir des opportunités d'investissement à ses pays partenaires. C'est à travers ce partenariat gagnant-gagnant que nous contribuerons à la transformation de nos matières premières, au développement d'infrastructures résilientes et, surtout, à la création d'emplois pour les jeunes. »

Des quatre points cardinaux...

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Relativement à sa vision pour l'Afrique (les quatre points cardinaux, Ndlr), et qu'il a qualifiée « d'émanation d'un diagnostic de la réalité de notre continent et de celle de nos partenaires », Dr Sidi Ould Tah a souligné la nécessité de mobiliser des ressources à grande échelle pour financer le développement de l'Afrique, estimé à 400 milliards de dollars par an. Selon lui, cela passe par des partenariats avec les partenaires techniques et financiers, mais également avec le secteur privé à l'échelle mondiale.

Le président du Groupe de la Bad entend également mobiliser et réorienter vers le développement les ressources domestiques du continent, estimées à « un trillion de dollars », investies notamment dans des actifs immobiliers. Cette démarche s'inscrira dans le cadre de la Nouvelle architecture financière -- structurée aux niveaux continental, régional et national -- laquelle vise à instaurer une synergie d'action au sein du système financier africain, a-t-il promis.

Compte tenu du fait que la population africaine représentera « le quart de la population mondiale, avec une force de travail dépassant celles de la Chine et de l'Inde en 2050 », Dr Sidi Ould Tah s'engage à faire de la création d'emplois, notamment pour les jeunes, le troisième de ses quatre points cardinaux.

C'est dans cette perspective qu'il érige le développement de l'entrepreneuriat, de l'apprentissage, du système éducatif et des Pme en priorité, soutenue par le numérique et l'Intelligence artificielle.

In fine, la transformation des ressources naturelles et des matières premières africaines par un capital humain de qualité générera la plus-value nécessaire au développement, lequel passe forcément par la mise en place d'infrastructures résilientes visant à interconnecter l'Afrique.

Le président du Groupe de la Bad s'est également félicité des engagements et contributions « historiques » des 81 pays membres de l'institution, dont 24 pays africains, qui ont annoncé leurs intentions à l'occasion de la 17e reconstitution du Fonds africain de développement (Fad).

Outre le ministre d'État ivoirien, ministre des Affaires étrangères, Nialé Kaba, et le nonce apostolique, Monseigneur Mauricio Rueda Beltz, qui ont respectivement réitéré le soutien de la Côte d'Ivoire et l'adhésion du corps diplomatique à la stratégie de la Bad, plusieurs diplomates ont lu des motions de soutien émanant de leurs gouvernements respectifs.