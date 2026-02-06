Afrique: Formation - L'Intelligence artificielle au service de l'audit

Le réseau Crowe Global, dont MK Conseil et Formation fait désormais partie depuis deux ans, a réuni ses membres du mercredi 4 au jeudi 5 février 2026, à Abidjan, dans le cadre de sa rencontre annuelle en Afrique. Ils étaient une quinzaine de partenaires, issus de l'Afrique, de l'Europe, du Moyen-Orient et des Amériques, à participer à cette assemblée, qui avait pour particularité de réfléchir à l'utilisation de l'Intelligence artificielle (Ia) afin de faciliter leur travail en audit, en comptabilité et dans d'autres domaines.

« Nous présentons une boîte à outils pratique pour l'audit de l'Ia, un ensemble de Gpt conçus pour soutenir le travail d'audit réel, la planification et l'évaluation des risques, la documentation et la révision. Cette boîte à outils vise les données et les moyens d'agir. Elle offre au cabinet un point de départ pour utiliser l'Ia de manière responsable et efficace », a expliqué Filipa Correia, responsable régionale de ce cabinet international présent en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Selon elle, ces assises permettent aux membres du réseau d'étudier ensemble les avantages de l'utilisation de l'intelligence artificielle, pour leurs cabinets répartis dans 150 pays à travers le monde, dans l'optique d'offrir un service unique et de meilleure qualité.

Pour Jean-François Albrecht, associé de Crowe Uniconseil, qui a intégré ce réseau depuis onze ans et prend part à ces assises, l'objectif est clair. « Notre objectif est de rendre fluide notre façon de travailler et d'être efficaces partout où nous nous trouvons. Aujourd'hui, nous sommes focalisés sur l'Intelligence artificielle et sur la manière de l'intégrer dans notre travail, tout en évaluant les risques que cela pourrait comporter », a-t-il expliqué, revenant également sur les propositions visant à en parfaire l'utilisation dans leur domaine d'activité.

Ces enjeux revêtent une importance particulière pour le cabinet MK Conseil et Formation, dont l'associée-gérante est Mme Traoré Marthe Kouaho, membre du réseau depuis deux ans.

« Notre cabinet a fêté ses 30 ans en novembre dernier et mon ambition, en créant cette structure, était d'intégrer un groupe international. Cela nous permet d'acquérir une certaine notoriété et de bénéficier de leurs procédures de travail et de leur rigueur, afin de renforcer la confiance de nos clients, car au-dessus de nous, nous disposons de ce que nous appelons, dans le jargon, un parapluie atomique grâce à ce groupe. Nous en sommes à notre deuxième participation à cette rencontre annuelle, grâce à laquelle nous apprenons beaucoup », a-t-elle confié.