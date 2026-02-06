Un atelier de formation et de sensibilisation destiné aux acteurs du secteur des transports, dans le cadre de la mise en œuvre du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (Sgh), s'est tenu ce jeudi 5 février 2026, dans la salle de conférence de la direction générale de l'Environnement sise à la Riviera 3.

Dr Tié Yao Hyacinthe, directeur de la Qualité, de l'Environnement et de la Prévention des risques, représentant la directrice générale de l'Environnement, dans son allocution d'ouverture, a rappelé que le secteur des transports constitue un pilier essentiel de l'économie nationale et emploie une part significative de la population active.

Ce secteur stratégique selon lui, assure quotidiennement l'acheminement de grandes quantités de produits chimiques indispensables au développement économique du pays et à l'amélioration des conditions de vie des populations.

Cependant, il a souligné que ces produits, bien qu'essentiels au progrès du pays, ne sont pas dénués de risques. « Leur transport, manipulation ou utilisation, peuvent entraîner des impacts négatifs sur l'environnement et sur la santé des populations », a-t-il précisé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'où la nécessité, a-t-il poursuivi, de mettre en place des mesures appropriées afin de réduire les effets néfastes liés à ces substances, notamment lors de leur transport, pour ainsi protéger l'ensemble des travailleurs du secteur ainsi que toutes les personnes intervenant en cas de déversement accidentel.

Il a ensuite expliqué que cette norme internationale, développée sous l'égide du système des Nations unies, vise à uniformiser la classification des produits chimiques et la communication des dangers qu'ils présentent, notamment au moyen d'étiquettes harmonisées et de fiches de données de sécurité. Cette norme a-t-il expliqué, a donné naissance au Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (Sgh).

La mise en œuvre de ce système, a-t-il souligné, permettra aux utilisateurs de produits chimiques de connaître et de comprendre avec clarté les dangers associés à ces substances, grâce à un langage universellement compréhensible et à des conseils de sécurité cohérents.

Application du Sgh en Côte d'Ivoire

Intervenant sur « le lien entre le Sgh et son application dans le domaine du transport de marchandises dangereuses en Côte d'Ivoire », Bouagnini Alain Serge, adjoint au secrétaire exécutif de la Plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes, a mis en lumière la complémentarité entre les deux thématiques et présenté les avancées enregistrées en Côte d'Ivoire.

Il a relevé que, bien que le Sgh ne soit pas juridiquement contraignant, la Côte d'Ivoire, soucieuse de protéger les populations et de renforcer la transparence, a engagé un processus visant à intégrer le Sgh dans la réglementation nationale relative au transport des marchandises dangereuses. « Cela s'est matérialisé par l'élaboration d'un avant-projet de loi reprenant le contenu du Sgh, accompagné de neuf projets de textes, actuellement en cours d'analyse au ministère des Transports », a-t-il indiqué.

Il a en outre insisté sur le fait que chaque acteur de la chaîne logistique, industriels, transport, chauffeurs, manutentionnaires, services de secours, sans oublier les populations doit être conscient que le transport des marchandises dangereuses répond à un protocole. Des exigences précises en matière d'étiquetage et d'information sont notamment obligatoires, qu'il s'agisse de camions, de citernes, de trains ou d'avions.

Un système conçu pour harmoniser les règles à l'échelle mondiale

Le Pr Nahossé Aboubakar Ziao, enseignant à l'Université Nangui Abrogoua, a rappelé que le Sgh est né de la volonté d'harmoniser à l'échelle mondiale les règles de classification et d'étiquetage applicables aux marchandises dangereuses. « Le Sgh est un système international adopté en 2002 sous l'égide de l'Onu pour classer les produits chimiques en fonction de leurs dangers et pour communiquer ces dangers de manière claire et universelle. Tous les pays sont appelés à mettre en œuvre ce système », a-t-il déclaré.

Il a également précisé que les objectifs du Sgh sont multiples. Notamment, protéger les travailleurs, les populations et l'environnement, réduire le nombre d'accidents chimiques, faciliter le commerce international, améliorer la compréhension globale des dangers chimiques, uniformiser les symboles et les messages de danger.

Le Sgh, a-t-il conclu, concerne l'ensemble des acteurs de la chaîne chimique que sont fabricants, transporteurs, agents de stockage, utilisateurs professionnels, services de secours et autorités de contrôle.