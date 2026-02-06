Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - Le bureau de Patrick Achi largement validé pour impulser la dynamique parlementaire

Réunis en séance plénière à la demande du président de l'Assemblée nationale, Jérôme Patrick Achi, les députés de la législature ont procédé, le jeudi 5 février 2026, à l'élection du nouveau bureau de l'institution.

Sur les 253 membres que compte la Chambre basse du Parlement, 251 étaient présents. Un quorum presque total qui traduit l'intérêt accordé à cette étape majeure de la vie parlementaire. À l'issue du vote, le bureau proposé par le président a été adopté à l'unanimité, dans une atmosphère marquée par la cohésion et le sens des responsabilités.

Rendu public avant le vote, ce bureau avec lequel le président de l'institution entend travailler se compose de onze vice-présidents, de trois questeurs et de douze secrétaires. Par la voix du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Sidiki Aboubacar Diomandé, la liste des vice-présidents a été présentée devant les élus.

Il s'agit de Patricia Sylvie Koko Yao, députée de Guitry, Woï Méla Gaston Aimé, député de Gbonné, Gbangbégouiné et Gouiné, Diomandé Abdoulaye Karim, député de Kong, Fatoumata Traoré Diop, députée des sous-préfectures de Bouaké, Mamini, Bounda et de la commune de Brobo, Alain Ekissi, député d'Azaguié, Élisabeth Blikan Védéa, députée de Dania, Kouassi Bredoumy Soumaïla Traoré, député de Kokomian, Tankessé et Tienkoikro, Ouattara Brahima, député d'Abobo, Madjara Tiégbana Coulibaly Diarra, députée de Korhogo commune, Tidiane Cédric Diarra, député de Bako ainsi que Ouattara Aboubacar, député de Sandégué.

Les questeurs proposés et validés sont Yéo Kolotioloma, député d'Abobo, Abel Botchi Assi, député d'Adzopé sous-préfecture, Annépé et Assikoi et Bernard Yokoré Gobo, député de Grand-Zattry. À leurs côtés, douze secrétaires complètent le dispositif, dont cinq femmes, parmi lesquelles Zamblé Naya Jarvis, renforçant la représentation féminine dans les instances de décision de l'institution.

Par ce vote unanime, les députés envoient un signal fort de stabilité et d'engagement collectif. Et le nouveau bureau du président Patrick Achi qui incarne à la fois l'équilibre territorial, la diversité des profils et la volonté d'efficacité dans la conduite des travaux parlementaires sera chargé d'organiser le fonctionnement interne, de veiller à la bonne tenue des séances et d'accompagner le traitement des textes.