Burkina Faso: Grand prix cycliste RTB - Les détails de la deuxième édition

Les organisateurs du Grand prix cycliste RTB ont échangé avec les journalistes, le jeudi 5 février 2026, à Ouagadougou, sur les grandes articulations de la deuxième édition prévue pour le 15 février sur le Boulevard Thomas-Sankara.

L'édition 2026 du Grand prix cycliste RTB sera ouverte aux deux autres pays de l'AES. C'est l'innovation majeure de la compétition annoncée par les initiateurs lors d'une conférence de presse le jeudi 5 février 2026. La course se tiendra le dimanche 15 février 2026, à partir de 7h sur le Boulevard Thomas-Sankara.

Les participants qui seront issus des clubs affiliés à la Fédération burkinabè de cyclisme et à celles maliennes et nigériennes vont se mesurer sur un circuit fermé de 5,1 km à boucler plusieurs fois. Les dames devront le faire six fois, soit une distance totale de 30,6 km. Les hommes eux, auront 25 tours à effectuer pour une distance de 127,5 km à parcourir, ont indiqué les conférenciers.

Concernant les récompenses, 1 850 000 FCFA sont prévues comme primes et récompenses au classement pour les dames. La première à l'arrivée chez les Elites dames empochera 500 000 FCFA. La 2e aura 300 000 CFA et la 3e repartira avec 250 000 FCFA. En Elites hommes, le premier décrochera un million de FCFA.

Le second, 600 000 FCFA et le 3e 400 000 FCFA. A ce niveau, ce sont 2 900 000 FCFA qui sont prévus pour récompenser les 10 premiers au classement. Des prix sont également prévus dans des sections spécifiques. Par exemple, le meilleur de l'AES récoltera 100 000 FCFA et les meilleurs des provinces hors les sociétaires des clubs AJCK et MAKAFA seront primés.

Tout en invitant la population de Ouagadougou et ses environs à effectuer massivement le déplacement pour ce rendez-vous de la petite reine qui marque la rentrée sportive de la discipline, la RTB par la voix de son directeur général promet au public, un spectacle « inédit ».

Spectacle à vivre en direct et en intégralité sur tous les canaux de diffusion du groupe média que sont la Télévision nationale, la Télévision Zénith, la Télévision RTB3, la Radio nationale et l'ensemble des plateformes digitales de la RTB, a précisé Atéridar Galip Somé. La IIe édition du Grand prix cycliste RTB a pour thème : « Avec le Peuple, la RTB pédale pour la Victoire ».

Aux dires du DG Somé, elle s'inscrit dans la volonté d'offrir un programme sportif de haut niveau au public tout en montrant au reste du monde que le Burkina Faso reste debout et résolument orienté et engagé dans son combat pour le développement et l'épanouissement de ses populations.

L'événement est placé sous le patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, la présidence du ministre chargé de la Communication, le parrainage du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, et le co-parrainage de El hadj Mahamadi Ouédraogo, opérateur économique, président du Patronat de la région du Nord.