Burkina Faso: Cérémonial militaire - Deux tableaux en l'honneur du père de la Révolution

Le 4e cérémonial d'hommage militaire au capitaine Thomas Sankara et ses douze compagnons a eu lieu dans l'après midi du jeudi 5 février 2025, au Mémorial Thomas-Sankara.

Le 15 octobre 2025, à l'occasion de la 38e commémoration de l'assassinat de Thomas Sankara et ses douze compagnons, un cérémonial militaire mensuel d'hommage a été institué chaque premier jeudi du mois. Le quatrième « round » de ce cérémonial s'est déroulé, le jeudi 5 février 2025, au Mémorial Thomas-Sankara. Deux tableaux ont meublé ce cérémonial exécuté par le Groupement d'escorte et d'honneurs de la Gendarmerie nationale.

Le premier intitulé « La grande relève de la garde du Mémorial Thomas-Sankara » est le remplacement d'une garde par une autre. Très solennelle, son objectif est d'assurer la continuité et la sécurité tout en marquant le respect des traditions militaires et nationales. Elle vise également à renforcer le patriotisme et la mémoire collective.

Le second tableau est la sortie des chevaux. Il magnifie la dignité du pouvoir, la gloire du militaire et la noblesse du service de l'Etat. La présence des chevaux dans ce tableau évoque le passé glorieux et la dimension mythique du capitaine Thomas Sankara, le père de la Révolution.

L'ensemble de ces tableaux se sont déroulés en présence de plusieurs personnalités dont le ministre, directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Martha Céleste Anderson Médah.

Il a rappelé que ce cérémonial s'inscrit dans le cadre des actions de la réhabilitation du père de la Révolution entamées par le Président du Faso le capitaine Ibrahim Traoré. Il revêt, selon lui, un caractère symbolique car, il rappelle l'intemporalité de l'homme, son oeuvre et son combat. « Le capitaine Thomas Sankara est le plus grand modèle que nous avons pu avoir », a-t-il estimé.

Garder ses idéaux

Le directeur de cabinet du président du Faso a donc invité l'ensemble des Burkinabè et des Africains a gardé en mémoire ses idéaux à savoir l'unité, la solidarité et la combativité. « Sa lutte n'était pas seulement pour les Burkinabè mais pour tous les Africains et l'ensemble des peuples noirs », a-t-il souligné. Le capitaine Martha Céleste Anderson Médah s'est réjoui que le combat de Thomas Sankara soit aujourd'hui porté par le Président du Faso le capitaine Ibrahim Traoré.

« Tuez Sankara et des milliers de Sankara naîtront, disait le père de la Révolution. Aujourd'hui, nous sommes des millions de Sankara », a-t-il clamé fièrement. Tout en saluant les efforts déjà entrepris pour perpétuer la mémoire du héros national, il a dit espérer que ce cérémonial contribuera à raviver davantage la flamme patriotique et le devoir de mémoire au sein des Burkinabè.

Justement, au nom du devoir de mémoire, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a appelé l'ensemble des Burkinabè et des amis du Burkina a contribué à la réalisation des autres infrastructures du Mémorial en participant à la campagne « Ma brique pour Sankara ».

Il a, par ailleurs, remercié la présidence du Faso, la Grande Chancellerie et la Commission de l'informatique et des libertés (CIL) pour leur participation à ce 4e cérémonial en tant que structures invitées. Il a également félicité les élèves de l'école primaire publique Baskuy A qui ont fait massivement le déplacement afin d'assister à la cérémonie. « Nous sommes fiers de vous. Tout ce que nous demandons est que vous soyez des citoyens qui respectent l'ordre et la discipline, car telle est la vision du capitaine Ibrahim Traoré », a-t-il appelé.