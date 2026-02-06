Afrique de l'Ouest: Confédération des Etats du Sahel - La Commission nationale exprime ses attentes aux points focaux AES et experts des ministères

La Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel (CN-CES) a tenu, ce jeudi 5 février 2026, une rencontre stratégique avec les points focaux AES et les experts des ministères et institutions, issus des trois piliers de la Confédération : défense et sécurité, développement, diplomatie. Cette rencontre de prise de contact et d'information marque une étape importante dans la structuration du dispositif opérationnel de la CN-CES.

L'initiative vise à renforcer la collaboration institutionnelle et à positionner les points focaux comme de véritables relais entre la CN-CES et les départements ministériels, condition essentielle à la mise en oeuvre efficace des décisions des chefs d'Etat de l'AES.

A l'ouverture des échanges, le président de la CN-CES, Bassolma Bazié, a félicité les points focaux et experts pour la confiance placée en eux par leurs ministères et institutions respectifs. Selon lui, leur désignation repose sur la compétence, la rigueur et le sens de la responsabilité, des qualités indispensables dans le contexte actuel.

« Nous sommes engagés dans un combat pour la souveraineté. La création de l'Alliance des Etats du Sahel, le 16 septembre 2023, puis de la Confédération, le 6 juillet 2024, traduit la volonté de nos chefs d'Etat de bâtir un espace sahélien souverain. Dans ce contexte, chaque action posée doit être empreinte de probité et de responsabilité », a souligné Bassolma Bazié, appelant les points focaux à être à la hauteur des attentes placées en eux.

Les participants ont ensuite suivi une présentation sur le contexte de la création de l'AES, ainsi que les principales actions menées au cours de la première année de fonctionnement de la Confédération.

Cette rencontre a permis de mieux situer les enjeux et d'harmoniser la compréhension des missions assignées aux différents acteurs.

Le Secrétaire général de la CN-CES, Mohamed Savadogo, a précisé le rôle central attendu des points focaux. A ce titre, ils auront pour missions principales de faciliter la circulation de l'information, de suivre la mise en oeuvre des actions en lien avec la Confédération au sein de leurs ministères.

Les échanges ont également permis aux points focaux et experts de soulever des préoccupations liées à l'opérationnalisation de leurs missions. Ces préoccupations ont trouvé des réponses auprès des responsables de la CN-CES, dans un esprit de dialogue et de co-construction.