Maroc: Les mouvements des internationaux marocains au mercato hivernal

Le mercato hivernal a connu une dynamique remarquable, marquée particulièrement par l'intérêt croissant porté aux internationaux marocains, notamment aux Lionceaux de l'Atlas U20.

En effet, plusieurs formations ont saisi l'occasion pour s'attacher les services des champions du monde sacrés au Chili, en l'occurrence le buteur de cette édition, Yassir Zabiri. Ainsi, le Stade Rennais a officialisé le recrutement de la jeune pépite marocaine, en provenance du club portugais de Famalicão, pour un contrat courant jusqu'en 2029.

Le club breton poursuit, ainsi, sa politique de recrutement axée, notamment, sur les lauréats de l'Académie Mohammed VI de football, après l'arrivée du défenseur central prometteur Abdelhamid Aït Boudlal et, auparavant, celle de Nayef Aguerd, aujourd'hui l'un des piliers de la charnière centrale de la sélection marocaine.

Yassine Gessime, également l'un des artisans du sacre mondial du Maroc au Chili, s'est engagé jusqu'en 2030 avec le RC Strasbourg, en provenance de Dunkerque (Ligue 2 française). Le jeune meneur de jeu devrait, ainsi, former un duo complémentaire avec son compatriote Samir El Mourabet, à même de répondre aux attentes du club alsacien dans les différentes compétitions.

Le Wydad de Casablanca a également frappé fort lors de ce mercato en s'attachant les services d'un autre champion du monde U20. En provenance du club italien de Bologne (Serie A), Naïm Byar vient renforcer l'effectif des Rouge et Blanc, dans l'optique de viser les sommets aux niveaux national et continental.

De son côté, le médaillé de bronze avec le Maroc lors des Jeux olympiques de Paris-2024, Amir Richardson, s'est engagé avec le FC Copenhague en provenance de la Fiorentina, sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison, assorti d'une option d'achat. Pour sa part, Ilias Akhomach, a opté pour un prêt au Rayo Vallecano, quittant Villarreal, jusqu'à la fin de l'exercice en cours. Ce transfert s'inscrit dans le cadre d'un retour progressif à la compétition de l'international marocain, après une longue absence due à une blessure au genou qui l'avait éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Al Ahly égyptien s'est également renforcé en recrutant le latéral gauche marocain Youssef Belamri pour une durée de trois saisons et demie. De son côté, Jawad El Yamiq a choisi de faire son retour en Espagne en s'engageant avec le Real Saragosse, en provenance d'Al Najma (Arabie saoudite). Le défenseur international marocain ambitionne de retrouver la confiance en ses capacités techniques et physiques, après une expérience peu concluante dans le championnat saoudien. Le demi-finaliste du Mondial (Qatar-2022), Soufiane Boufal a finalement opté pour le Havre AC, actuellement 15ème de Ligue 1, jusqu'à la fin de la saison.

Il retrouve ainsi le championnat de France, où il s'était illustré sous les couleurs de plusieurs clubs. A la veille de la clôture du marché des transferts, le club saoudien d'Al-Ittihad a annoncé officiellement le recrutement de l'attaquant international marocain Youssef En-Nesyri, en provenance du club turc de Fenerbahçe.Cette opération vise à renforcer son secteur offensif et à pallier le départ de l'attaquant français Karim Benzema, qui a résilié son contrat avec le club saoudien avant de rejoindre le rival Al-Hilal.

Ces mouvements constituent une opportunité pour les clubs de renforcer leurs effectifs à l'approche de la phase décisive des championnats. Ils représentent également une chance pour les internationaux marocains, en quête d'un nouveau départ ou désireux de poursuivre leur progression au sein d'équipes capables de leur offrir un temps de jeu conséquent, condition essentielle pour élever leur niveau de préparation et briguer une place au sein de la sélection nationale, appelée à disputer les phases finales de la Coupe du monde 2026.