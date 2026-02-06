Burkina Faso: Médias du Guiriko - Le gouverneur échange avec les acteurs de l'information et de la communication

Le gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté, a échangé avec les professionnels de l'information et de la communication de la région, le mercredi 4 février 2026, à Bobo-Dioulasso. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de maintien d'un dialogue permanent avec l'ensemble des couches socioprofessionnelles de la région.

Le gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté, entend maintenir le dialogue avec l'ensemble des couches socioprofessionnelles de la région. Le mercredi 4 février 2026, c'était le tour des professionnels de l'information et de la communication d'échanger à bâtons rompus avec la première responsable administrative de la région. L'objectif de ce face-à-face était de faire les présentations de voeux du nouvel an, de dresser le bilan de l'année écoulée et de voir les perspectives afin d'améliorer les résultats obtenus.

Après avoir présenté leurs voeux de nouvel an, les professionnels de l'information et de la communication se sont engagés à accompagner les actions du gouvernement. « Les hommes et les femmes de médias de la région du Guiriko souhaitent, à travers cette tribune, réitérer leur ferme engagement à soutenir et à accompagner, avec professionnalisme et responsabilité, la dynamique en cours sous votre leadership, pour la stabilité, la cohésion sociale et le développement de notre région », a laissé entendre leur porte-parole, Mountamou Kani.

Cette rencontre d'échanges a été aussi l'occasion pour les acteurs des médias de poser leurs problèmes au gouverneur. Il s'agit notamment de la prise en compte, dans la mesure du possible, de la presse régionale dans l'ensemble des initiatives et activités menées dans la région, et de l'appui du gouverneur afin que les professionnels de l'information et de la communication de la région soient davantage pris en compte par les différents départements ministériels.

Quant à Mariama Konaté, elle a félicité l'ensemble des professionnels des médias pour leur rôle dans la sensibilisation de la population de la région. « Je voudrais féliciter l'ensemble des professionnels des médias de la région pour votre accompagnement tout au long de l'année 2025. Malgré les conditions difficiles, vous avez toujours été à nos côtés. Vous avez été des relais pour donner l'information juste à la population », a-t-elle souligné. Elle a par ailleurs sollicité l'accompagnement des hommes et femmes de médias pour la réussite des chantiers gouvernementaux en cours dans la région. « Je voudrais vous inviter à encore plus d'effort, plus d'engagement patriotique », a-t-elle appelé.