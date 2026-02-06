Burkina Faso: Forces armées nationales - 925 militaires renforcent les effectifs à Dédougou

La cérémonie de présentation au drapeau de 925 soldats du contingent exceptionnel de la classe 2025, première vague, en vue de renforcer l'armée burkinabé de 9 000 militaires du rang, s'est déroulée au camp militaire Nazi-Boni de Dédougou, le mardi 3 février 2026.

La cinquième région militaire, qui couvre les régions administratives de Bankui et du Sourou, s'est renforcée en effectif avec l'arrivée de 925 nouvelles recrues issues du contingent exceptionnel de la classe 2025, première vague. La cérémonie de présentation de ces jeunes militaires du rang au drapeau a eu lieu, le mardi 3 février 2026, au complexe sportif du 51e Régiment d'infanterie commando (RIC) de Dédougou, en présence des autorités militaires, administratives, coutumières et religieuses et des forces vives régionales.

Ce recrutement s'inscrit dans la dynamique du renforcement des effectifs de l'armée nationale de 9 000 soldats du rang. Ces combattants, qui ont reçu leurs épaulettes au cours de la cérémonie, proviennent des rangs des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) communaux des régions de Bankui et du Sourou. Ils ont débuté leur formation militaire initiale au Centre régional d'instruction (CRI) de la cinquième région militaire, le 5 novembre 2025.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le commandant du CRI, le capitaine Olivier Kaboré, a expliqué que les modules enseignés au cours de l'instruction sont, entre autres, le combat, la topographie, l'armement, la sécurité militaire, le secourisme et l'éducation physique militaire et sportive. Aussi, les valeurs comme la discipline, le respect d'autrui, la cohésion et la solidarité ont été inculquées à ces soldats au seuil de leur carrière.

Il a rappelé, cependant, aux nouvelles recrues que « le véritable apprentissage se fera sur le terrain, dans les missions, dans les épreuves et surtout dans la fraternité qui vous lie les uns des autres », a-t-il précisé. M. Kaboré a salué l'accompagnement et la volonté des autorités ainsi que le sacrifice des encadreurs qui n'ont ménagé aucun effort pour assurer une réussite de 100% à cette première vague du contingent exceptionnel de la classe 2025 avec une moyenne générale de plus de 15. Fort des aptitudes acquises lors de leur passage au CRI, le soldat de 2e classe, Alassane Ouédraogo et ses compagnons d'armes se disent prêts à être déployés partout où besoin sera pour participer à la reconquête territoriale.