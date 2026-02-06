Congo-Kinshasa: Reprise timide des cours à Mutwanga et Mwenda après deux semaines de grève

Les activités scolaires ont timidement repris depuis lundi 2 février dans plusieurs écoles de Mutwanga et Mwenda, dans le secteur de Ruwenzori, territoire de Beni (Nord-Kivu).

Cette reprise intervient après deux semaines de suspension des cours, consécutives à une grève des enseignants.

L'arrêt de travail avait été déclenché pour exiger la libération de deux enseignants détenus à la prison de Kangbayi, dans ville de Beni. Leur interpellation et leur transfert devant la justice faisaient suite au décès d'un élève, survenu après avoir subi une sanction corporelle et être tombé malade.

Les enseignants précisent que la grève n'a pas été levée mais seulement suspendue, dans l'attente de la concrétisation des engagements pris par les autorités provinciales en charge de l'éducation.

Cette reprise partielle des cours reste donc fragile, conditionnée par l'évolution du dossier judiciaire et par la réponse des autorités aux revendications du corps enseignant.