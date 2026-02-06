Soudan: Le Premier Ministre s'entretient avec le DG de l'OMS sur la situation sanitaire et l'initiative de paix

Le Premier Ministre, Dr Kamil Idris, s'est entretenu jeudi soir avec le Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Santé, Tedros Adhanom, sur la situation sanitaire actuelle dans le pays et les moyens de soutenir et de renforcer le système sanitaire au Soudan, qui a été détruit par la milice rebelle ainsi que ses infrastructures, soulignant l'importance de fournir des médicaments essentiels et des traitements vitaux et de soutenir les programmes nationaux visant à assurer la couverture sanitaire compréhensive, en particulier le projet d'éradication du paludisme.

Son Excellence a remis au directeur général de l'Organisation une liste détaillée comprenant un paquet de besoins thérapeutiques et médicamenteux urgents qui doivent être fournis dans le pays au cours de la période à venir.

Le directeur général de l'OMS a approuvé la liste et a également accepté de soutenir le projet du gouvernement de l'espoir visant à éradiquer le paludisme au Soudan.

Son Excellence a évoqué l'initiative de la paix du Gouvernement du Soudan, soulignant que le moyen le plus court de remédier la situation humanitaire et sanitaire au Soudan est de réaliser la paix, et que le gouvernement du Soudan a présenté cette initiative au Conseil de sécurité à New York le 22 décembre 2025, pour atteindre cet objectif et de parvenir au règlement compréhensif et la paix durable.

Pour sa part, le directeur général de l 'OMS a salué les efforts déployés par le Gouvernement du Soudan pour renforcer la santé publique, exprimant le soutien de l'organisation à l'initiative de paix présentée par le gouvernement du Soudan et sa disposition à poursuivre la coopération avec le gouvernement dans le domaine sanitaire pour atteindre les objectifs de la santé et de la sécurité de la société soudanaise.