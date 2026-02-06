Afrique: Le Président de la Commission de l'Union africaine condamne l'attaque par drones menée par l'AFC/M23 à Kisangani

Le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, exprime sa plus vive préoccupation et condamne avec la plus grande fermeté l'attaque par drones menée contre l'aéroport de Kisangani, dans l'est de la République démocratique du Congo, et revendiquée par le mouvement armé AFC/M23.

Le Président de la Commission souligne que cette attaque, dirigée contre une infrastructure aéroportuaire située dans un centre urbain majeur et exposant gravement les populations civiles, constitue une violation grave du droit international humanitaire, notamment des principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. Il rappelle qu'en l'absence de preuves établissant de manière objective le caractère strictement militaire de la cible, une telle infrastructure conserve sa présomption de bien civil et bénéficie, à ce titre, d'une protection pleine et entière en vertu du droit international.

Au regard des instruments pertinents de l'Union africaine, en particulier la Convention de l'OUA de 1999 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et son Protocole de 2004, le Président de la Commission considère que cette attaque est susceptible de relever de la qualification d'acte terroriste.

Il réaffirme avec force que les groupes armés non étatiques ne sauraient invoquer aucune justification politique, sécuritaire ou militaire pour légitimer des actes visant ou mettant en danger des civils ou des infrastructures à usage civil. De tels actes sont également de nature à engager la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs et commanditaires, conformément au droit international applicable.

Le Président de la Commission met en garde contre l'élargissement du théâtre des hostilités à des villes éloignées des lignes de front, ce qui constitue un facteur majeur d'escalade et fait peser des risques inacceptables sur la stabilité nationale et régionale, ainsi que sur la situation humanitaire déjà critique dans l'est de la République démocratique du Congo.

À cet égard, le Président de la Commission appelle l'AFC/M23 à cesser immédiatement toutes les hostilités, à renoncer à l'usage de moyens et méthodes de guerre indiscriminés, et à se conformer strictement aux engagements pris dans le cadre des efforts de paix en cours. Il exhorte l'ensemble des parties concernées à procéder, sans délai et de bonne foi, à la mise en oeuvre intégrale de l'Accord de Doha, en tant que fondement essentiel d'un cessez-le-feu effectif, d'une désescalade durable et d'un retour au dialogue politique.

Le Président de la Commission réaffirme l'attachement indéfectible de l'Union africaine à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, et renouvelle l'engagement de l'Union africaine à soutenir, en étroite coordination avec les mécanismes régionaux et internationaux compétents, toutes les initiatives crédibles visant à restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l'est du pays.

