Sénégal: Festival de Porlahla - En Côte d'Ivoire, le pays marque les esprits à Kouto

Présente au Festival Porlahla de Kouto, dans le Nord de la Côte d'Ivoire, la délégation sénégalaise conduite par le maire de Niamone, Atab Badji, s'est distinguée par sa forte mobilisation et son identité culturelle affirmée. Entre accueil chaleureux, fierté nationale et mission de représentation, l'édile sénégalais se réjouit de l'impact laissé par son équipe dès la cérémonie d'ouverture.

BAGOUÉ- Kouto, capitale culturelle éphémère à l'occasion du Festival Porlahla, a vibré au rythme de la présence sénégalaise. Conduite par le maire de la commune de Niamone, Atab Badji, la délégation venue du Sénégal a su capter l'attention du public ivoirien et toutes les autres délégations, dès les premières heures de l'événement. Reconnaissant envers ses concitoyens et ses compatriotes, l'édile sénégalais a tenu à saluer l'accompagnement reçu en amont de cette mission culturelle et diplomatique. « Nous exprimons notre gratitude au peuple sénégalais ainsi qu'aux habitants de Niamone pour la confiance et l'accompagnement. Concernant l'ouverture du festival, j'ai été impressionné par la qualité de l'accueil réservé à la délégation sénégalaise.

Par ailleurs, plusieurs personnes affirmaient que tout se passait comme si le Sénégal avait lui-même organisé cet événement », s'est félicité le maire de Niamone. Lors de la cérémonie officielle, la délégation sénégalaise a particulièrement retenu l'attention par sa cohésion et sa diversité culturelle, devenant l'un des temps forts de la journée. « En ce jeudi 05 février, nous avons captivé l'ensemble du public. Cela s'explique par l'énergie collective et la cohésion que nous avons démontrées, mais aussi par la richesse culturelle que nous avons su présenter lors du passage officiel de la délégation sénégalaise », a affirmé Atab Badji. Au-delà de la performance culturelle, le maire a souligné la portée symbolique de cette présence à l'international, mettant en avant l'image positive du Sénégal.

« Notre nation bénéficie d'une réputation remarquable à l'échelle internationale. Je saisis l'occasion pour remercier les autorités étatiques. L'image du Sénégal s'est clairement affirmée lors de la cérémonie d'ouverture. La foule a manifesté un enthousiasme particulier dès que le nom du Sénégal est évoqué », a soutenu M. Badji.

Une réussite avant la grande prestation culturelle de ce vendredi

À la veille des prestations culturelles majeures, la délégation sénégalaise affiche une détermination totale, portée notamment par l'engagement de sa jeunesse. « Ce vendredi 06 février, la prestation du Sénégal suscite une grande attente. Les jeunes qui m'accompagnent ont compris qu'ils participent à une mission. C'est une mission de guerriers. Ils savent qu'ils doivent défendre avec honneur les couleurs nationales. Nous sommes la seule délégation à avoir affiché avec autant de fierté les couleurs de son pays. Même les Ivoiriens reconnaissent notre profond attachement à la patrie », a indiqué le maire Atab Badji.

Pour le chef de délégation, la cérémonie d'ouverture constitue déjà une victoire symbolique pour le Sénégal, dont l'image a fortement marqué les esprits parmi les nombreuses délégations présentes. «Lors de l'ouverture du Festival Porlahla, nous avons réussi à faire rayonner l'image du Sénégal auprès de tous, au milieu de nombreuses délégations internationales. Ce vendredi, ces jeunes auront la responsabilité de représenter dignement le Sénégal ici, en terre ivoirienne », a-t-il conclu. Par sa présence remarquée et son engagement culturel affirmé, la délégation sénégalaise confirme, à Kouto, la force de la diplomatie culturelle et la vitalité des liens entre peuples africains.