Sénégal: Banane - Tambacounda, locomotive de la production nationale

5 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Gora Diop

En tournée économique dans l'Est du pays, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a visité l'exploitation agricole de plus de 200 hectares du Groupe Yellitaare à Tambacounda.

Cette étape a permis de mettre en lumière un modèle d'agriculture intégrée, structurant plusieurs filières et créateur de nombreux emplois directs et indirects.

Avec plus de 4 100 emplois, une contribution majeure à la filière banane représentant, ainsi que des capacités significatives de transformation agroalimentaire et de logistique, l'exploitation du Groupe Yellitaare illustre le potentiel de l'agriculture moderne lorsqu'elle est adossée à l'investissement productif, au savoir-faire local et à l'ancrage territorial.

Tambacounda, pilier de la production nationale

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Chef de l'État a salué la contribution déterminante de la région à la souveraineté alimentaire. Cette année, la production nationale de banane a atteint 112 000 tonnes, un niveau record qui a permis un gel de trois mois des importations. À elle seule, la région de Tambacounda assure près de 80 % de la production nationale.

Le Président met en avant l'agriculture intégrée à travers cette visite, le Président réaffirme l'ambition de renforcer les pôles agricoles régionaux, véritables leviers de croissance, d'autosuffisance et de transformation structurelle de l'économie nationale.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.