Sénégal: Banane - Tambacounda, locomotive de la production nationale

En tournée économique dans l'Est du pays, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a visité l'exploitation agricole de plus de 200 hectares du Groupe Yellitaare à Tambacounda.

Cette étape a permis de mettre en lumière un modèle d'agriculture intégrée, structurant plusieurs filières et créateur de nombreux emplois directs et indirects.

Avec plus de 4 100 emplois, une contribution majeure à la filière banane représentant, ainsi que des capacités significatives de transformation agroalimentaire et de logistique, l'exploitation du Groupe Yellitaare illustre le potentiel de l'agriculture moderne lorsqu'elle est adossée à l'investissement productif, au savoir-faire local et à l'ancrage territorial.

Tambacounda, pilier de la production nationale

Le Chef de l'État a salué la contribution déterminante de la région à la souveraineté alimentaire. Cette année, la production nationale de banane a atteint 112 000 tonnes, un niveau record qui a permis un gel de trois mois des importations. À elle seule, la région de Tambacounda assure près de 80 % de la production nationale.

Le Président met en avant l'agriculture intégrée à travers cette visite, le Président réaffirme l'ambition de renforcer les pôles agricoles régionaux, véritables leviers de croissance, d'autosuffisance et de transformation structurelle de l'économie nationale.