Sénégal: Ancien aéroport de Yoff - La CDC relance la commercialisation des parcelles

La CDC Habitat annonce à travers un communiqué, la reprise officielle de la commercialisation des parcelles du projet de lotissement de l'ancien aéroport de Yoff, ainsi que le redémarrage imminent des travaux de viabilisation.

Cette décision marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre progressive de ce projet urbain structurant. Selon le document, la première phase du programme est entièrement viabilisée. Les parcelles concernées seront prochainement livrées, sous réserve de l'achèvement des formalités administratives en cours.

La CDC Habitat indique avoir levé les blocages identifiés, stabilisé les plans cadastraux et renforcé les équipements collectifs, notamment par l'intégration d'une station d'épuration des eaux usées. Ces mesures visent à garantir un aménagement conforme aux standards techniques et environnementaux.

Dans le même élan, une nouvelle tranche commerciale a été lancée, avec des parcelles désormais disponibles à la vente. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher exclusivement des services compétents de la CDC Habitat, seuls habilités à fournir les informations officielles sur les conditions de commercialisation, les procédures d'acquisition et le calendrier prévisionnel.

À travers cette relance, la CDC Habitat réaffirme son engagement en faveur d'un accès sécurisé au foncier aménagé, d'une plus grande transparence dans les opérations immobilières et d'un développement urbain structuré et durable dans la capitale.