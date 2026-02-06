Sénégal: Transport durable à Dakar - 1,9 milliard de FCfa pour améliorer la mobilité électrique

Le Conseil exécutif des transports urbains durables (Cetud) a procédé, hier, jeudi 5 février, au lancement du projet de soutien à la transition vers la mobilité électrique. Ce programme, financé par le Fonds pour l'environnement mondial (Fem) à hauteur de 1,9 milliard de FCfa, vise à soutenir l'électromobilité dans la ville de Dakar avec pour objectif de réduire les gaz à effet de serre et d'assurer une meilleure durabilité environnementale.

Le Sénégal veut révolutionner son transport en favorisant progressivement l'introduction des véhicules électriques. Mis en oeuvre en collaboration avec le Programme des Nations unies pour l'Environnement (Pnue) et sous la coordination du Cetud, ce projet accompagne le Sénégal dans la préparation et la structuration d'une transition progressive vers la mobilité électrique, en cohérence avec les engagements climatiques du pays et les orientations nationales en matière de développement durable.

Selon le directeur de la Stratégie au Cetud, Lamine Gaye, ce projet, d'une durée de 60 mois, s'inscrit dans la continuité des efforts du gouvernement visant à promouvoir une mobilité durable et sobre en carbone, atténuer les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi réduire la consommation d'énergie et les dépenses d'importation de carburant tout en améliorant la qualité de l'air. De l'avis de M. Gaye, les bénéfices environnementaux globaux attendus sont estimés à 563.002 tonnes de CO₂.

Le projet s'articule autour de quatre axes : le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire, la mise en oeuvre de projets pilotes de démonstration (notamment pour les services de rabattement vers le Brt et le Ter), la préparation de la montée en puissance de la mobilité électrique dans les systèmes de transport public et logistique, la garantie de la durabilité à long terme via l'intégration des énergies renouvelables et la gestion de la fin de vie des batteries.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« À travers ce projet, le Programme des Nations unies pour l'Environnement réaffirme son engagement à accompagner le Sénégal dans la mise en oeuvre de solutions innovantes et intégrées », a fait savoir le représentant du Pnue, Assane Coulibaly, rappelant que les transports représentent un défi majeur face à la dépendance aux combustibles fossiles. Venu présider la cérémonie, Ababacar Fall, directeur général des Transports routiers, estime nécessaire de réduire les externalités négatives, telles que la congestion urbaine, la pollution sonore et l'insécurité routière.

Il souligne que ce projet s'inscrit dans l'Agenda « Sénégal 2050 » fondé sur la souveraineté et l'équité territoriale. M. Fall d'inviter alors le secteur privé et les collectivités territoriales à s'engager pour réussir ce passage vers un système de transport plus propre et moderne.