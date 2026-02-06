Afrique: Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité au continent - Faire de la 10e édition celle de la maturité

Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang, a procédé, hier à Dakar, au lancement de la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. L'édition de cette année, prévue les 20 et 21 avril 2026 à Dakar, porte sur le thème « L'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté : quelles solutions durables ? ». Cheikh Niang estime que cette édition doit être celle de la maturité.

Après deux ans de pause pour « des raisons conjoncturelles », le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique fait son retour. L'événement qui ne s'était plus tenu depuis 2023 était attendu par un parterre de diplomates et de spécialistes qui ont assisté, hier, à Dakar, au lancement officiel de la 10e édition par le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang.

Cette cérémonie qui doit marquer l'envol du Forum a été l'occasion pour Cheikh Niang et ses collaborateurs de dessiner les contours de cette grande rencontre attendue au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad) les 20 et 21 avril 2026. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que cette 10ème édition doit être celle de la maturité, étant donné que depuis sa naissance en décembre 2014 (sur la commune volonté de la France et du Sénégal de tenir en Afrique une rencontre réunissant les experts), le Forum de Dakar est devenu un rendez-vous de réflexions sur la paix et la sécurité dans un monde en crise.

La 10e édition doit être celle de la maturité aussi dans les solutions et leur mise en oeuvre parce que, selon le chef de la diplomatie sénégalaise, au flanc Est du Sénégal, notamment au Sahel, un terrorisme violent sévit depuis plus de 10 ans sans qu'on puisse le juguler. Le diplomate de carrière a insisté sur le fait que cette édition est marquée par la résurgence de la situation sécuritaire depuis des années dans la sous-région, notamment au Sahel. Pour lui, « aucune partie du monde n'est épargnée par l'insécurité, d'où l'utilité des solutions issues des réflexions dudit forum ».

Hub de la diplomatie sécuritaire

À ce constat s'ajoute une reconfiguration des alliances sur le continent africain et dans le monde avec des menaces internes et externes sur les États. Cheikh Niang a confié que c'est « avec une grande fierté » qu'il procède au lancement du Forum qui est un outil qui fait de Dakar un hub régional de réflexion et de diplomatie. Le ministre a indiqué que le contexte mondial nous pousse à repenser notre modèle de sécurité et de souveraineté. « Le Sénégal ambitionne de faire de la souveraineté et de l'intégration africaine des leviers de développement. Cette édition ambitionne de mobiliser les ressources humaines et de rechercher des réponses durables aux défis de souveraineté et de stabilité.

Cela passera par l'identification des menaces sur la souveraineté ; et de nous adapter dans un monde en pleine mutation », a expliqué Cheikh Niang. Il a aussi rappelé que l'objectif est de faire en sorte que la voix de l'Afrique soit plus audible dans le monde en ce qui concerne la question sécuritaire. Il a ajouté que c'est pour toutes ces raisons que le président Bassirou Diomaye Faye a choisi le thème général : « L'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté : quelles solutions durables ? ».

Le général de Brigade Jean Diémé, président de Commission scientifique du Forum, directeur du Centre des hautes études de défense et de sécurité (Cheds), a témoigné sa gratitude au ministre pour la confiance renouvelée à sa structure pour la présidence de la Commission scientifique. Il a assuré que cette dernière entend préserver les marqueurs du Forum comme une rencontre avec des solutions africaines pour la paix et la sécurité mondiales.

Le général Diémé a rappelé que dès son lancement en 2014, le Forum a permis d'accueillir des spécialistes venant des différents continents. Il a indiqué que la Commission scientifique a entamé ses travaux sur les menaces contre la souveraineté africaine en vue d'identifier les sous-thématiques à débattre pendant ce Forum pour des solutions fondées sur le droit international. Selon lui, la Commission scientifique est à pied d'oeuvre depuis début 2025 pour mobiliser les meilleurs chercheurs du monde en la matière.