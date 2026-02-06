Sénégal: Université du Sénégal oriental de Tambacounda - La livraison prévue avant octobre 2026

La première étape de la tournée économique du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a été la visite du chantier de l'Université du Sénégal oriental de Tambacounda. Il s'est réjoui de l'état d'avancement des travaux qui, d'après lui, sont exécutés à 85 %. La livraison est prévue avant octobre 2026.

Sur la route de l'Université du Sénégal oriental, des élèves sont sortis des classes. Munis de feuilles, ils souhaitent la bienvenue au président de la République, Bassirou Diomaye Faye. À l'intérieur du site, qui s'étend sur plusieurs hectares, les bâtiments sortent de terre. Vingt-cinq immeubles disparates plantent le décor. Si certains sont déjà achevés, d'autres sont toujours en phase de construction. Des agents en gilets orange ou fluorescents assurent le coffrage de quelques poteaux ou chevêtres, pendant que d'autres crépissent les murs.

Ils sont aidés, dans cette tâche, par des engins et des camions qui creusent ou transportent sable et béton. Au même moment, les routes se dessinent : de la latérite pour les allées secondaires, du bitume pour les axes principaux. L'objectif est de faciliter les déplacements vers les différentes Ufr. Sous un soleil piquant, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Daouda Ngom, et son collègue en charge des Infrastructures, Déthié Fall, écoutent religieusement les explications techniques du projet.

L'espace universitaire abrite un rectorat, un restaurant, une résidence des étudiants, un complexe culturel, une bibliothèque, un amphithéâtre de 1.500 places, une résidence des professeurs, quatre Ufr et un terrain de sport. Pour la fourniture d'électricité, les énergies renouvelables représentent 40%. S'agissant de la création d'emplois, 1.500 agents sont mobilisés, dont 85% de locaux. Actuellement, les travaux sont exécutés à 85%. Ainsi, la livraison de l'infrastructure est prévue avant octobre 2026. Dans sa visite, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé à l'Université du Sénégal oriental à 10 h 30.

Après avoir salué les autorités, les élus locaux et les techniciens, il a procédé à une visite guidée des lieux, vêtu d'un costume bleu sombre. « C'est une architecture moderne et ce sera une université entièrement digitalisée dans une très grande région. Sa construction obéit aux standards les plus élevés », a expliqué le chef de projet, tout en se réjouissant des efforts déployés pour l'avancement des travaux. Pour le recteur de l'Université, François Joseph Cabral, cette réalisation permettra d'assurer une formation aux métiers du présent et de l'avenir, notamment dans les domaines de la santé, du numérique et de l'agriculture.

L'autre atout, d'après lui, est qu'elle sera un outil d'inclusion régionale, vu la position géographique de Tambacounda. Pour le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, il s'agit d'une université particulière, compte tenu du potentiel de la région. « Nous remercions les populations pour l'accueil qui m'a été réservé. Cette université est particulièrement importante dans le maillage du territoire, au regard de la mise en valeur du potentiel de la région. Les formations qui seront déployées prendront en compte le potentiel minier et géologique de la région », a-t-il déclaré. À l'en croire, une assiette foncière sera sécurisée pour permettre d'allier théorie et pratique. «

L'incubateur sera déterminant. Nous félicitons également l'entreprise. Nous saluons l'état d'avancement des travaux. Maintenant, il faut accélérer la cadence. L'État l'accompagnera, sur tous les plans, pour une livraison avant octobre 2026, afin de correspondre à la rentrée universitaire. Cette infrastructure dote enfin Tambacounda d'une université qui permettra d'exploiter pleinement les potentialités », a déclaré le chef de l'État.