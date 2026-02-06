Sénégal: Le trophée de la CAN à la maison d'arrêt de Reubeuss - Des détenus émus devant « Dame coupe »

Le trophée de la Coupe d'Afrique des nations (Can) « Maroc 2025 », remporté il y a quelques jours par les « Lions » du Sénégal, a poursuivi sa tournée, le jeudi 5 février, à la Maison d'arrêt de Reubeuss. De quoi susciter une vive émotion chez les détenus, mais aussi les membres de l'administration pénitentiaire, honorés par cette initiative inédite.

La Fédération sénégalaise de football (Fsf) a posé un acte fort et très symbolique, le jeudi 5 février, en présentant le trophée de la Can « Maroc 2025 » aux détenus de la Maison d'arrêt de Reubeuss. Après l'étape du stade Léopold Sédar Senghor et celle de l'Assemblée nationale, c'était au tour du plus grand établissement pénitentiaire du pays d'accueillir la coupe acquise de haute lutte par les Lions, le 18 janvier dernier à Rabat. Accompagné du secrétaire général Abdoulaye Saydou Sow et de quelques membres de l'instance faîtière du football national, le président Abdoulaye Fall a estimé que ce trophée ne saurait appartenir à une élite ni se cantonner aux salons feutrés ou aux places publiques habituelles. « Ce trophée est le bien commun de la Nation sénégalaise dans son entièreté.

Il incarne le fruit de la persévérance, de l'abnégation et de l'union des coeurs. Dès lors, cette coupe devait impérativement venir jusqu'à vous », a lancé, d'emblée, le patron du football sénégalais à l'endroit des détenus. Pour lui, ces derniers, qui ont vibré au rythme des prestations des Lions durant cette Can, ont eux aussi le droit au bonheur de contempler de près ce prestigieux trophée. « En vous présentant aujourd'hui ce symbole de la suprématie continentale du football sénégalais, nous portons un message clair : les murs de cette enceinte peuvent restreindre les mouvements, mais ils ne sauraient isoler l'esprit patriotique qui nous anime tous.

Vous êtes des citoyens sénégalais, et cette victoire est aussi la vôtre », a-t-il indiqué devant le directeur de l'administration pénitentiaire, Aliou Ciss. Une initiative qui est appréciée à sa juste valeur par les hôtes du jour. Selon l'inspecteur Aliou Ciss, c'est la première fois que le trophée de la Can est présenté dans une prison. « Les détenus ont accueilli le trophée avec beaucoup d'émotion et de fierté. Ils se sentent honorés par ce geste hautement symbolique de la Fédération. Il y a eu une très bonne ambiance et tout le monde était content. C'est un jour historique pour nous », a-t-il confié.

À l'en croire, en décidant d'apporter ce trophée jusqu'au sein de la détention, l'instance en charge du football a rendu la fête encore plus belle. Un sentiment que partage le directeur de la Maison d'arrêt de Reubeuss, Cheikh Abdou Kandji, qui estime que la Fédération a posé un acte historique qui s'inscrit désormais au fronton de l'institution pénitentiaire. « Au-delà de l'humanisme hautement caractérisé de votre action, vous avez rendu aux détenus la plénitude de leur citoyenneté et de leur dignité en leur rappelant qu'ils ne sont pas oubliés et qu'ils font partie intégrante de la société. Par la même occasion, vous participez à notre mission de préparation à la réinsertion sociale », a-t-il souligné.

À l'issue de la cérémonie, le président de la Fsf, Abdoulaye Fall, a annoncé qu'avec les membres du Comex, les joueurs et le staff technique, ils comptent apporter leur soutien aux détenus et plaider également la cause des prisonniers auprès des plus hautes autorités du pays pour l'amélioration de leurs conditions de détention.