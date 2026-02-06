Sénégal: Etat d'avancement des accords gouvernement-syndicats dans la santé - La F2S reprend service les 16 et 17 février

La Fédération des syndicats de la santé (F2s) annonce la reprise de mouvements d'humeur à partir du 09 janvier pour l'élaboration du nouveau plan d'action qui devrait aboutir par une grève de 48h, lundi 16 et mardi 17 février 2026. Dans un communiqué daté du 05 janvier, la source annonce qu'elle compte poursuivre la lutte jusqu'à ce que l'Etat respecte ses engagements. Des engagements qui concernent les indemnités de logement, le reclassement de certains prestataires, le recrutement dans la fonction publique entre autres. « Nous rappelons aux camarades que la rétention d'information reste toujours en vigueur et qu'il faut veiller à la renforcer.

Une grande assemblée générale de lancement du nouveau plan d'action, de mobilisation des travailleurs est prévue lundi 09 février 2026, suivi d'une marche le 16 février » a renseigné le communiqué de la conférence des secrétaires généraux de la fédération des syndicats de la santé qui s'est réunie le mardi 03 janvier 2026. Dans son diagnostic de la situation d'avancement des accords entre le gouvernement et les syndicats, ladite conférence regrette que « la matérialisation des accords se soit faite de façon parcellaire », même si elle salue le règlement de la généralisation de l'indemnité de logement pour les agents de l'administration publique qui n'en bénéficiaient pas. « Il ne faut pas oublier que le règlement de ce point indemnité de logement devrait concernait aussi le personnel contractuel des hôpitaux et celui du ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique » a renseigné le communiqué. Et d'ajouter : « pourtant cet accord sans ambiguïté est contenu dans le Pacte de stabilité sociale ».

A la question des indemnités de logement s'ajoute, selon la F2s, sur la plateforme revendicative, la situation de plus de 6000 infirmiers et sages-femmes d'Etat qui attendent depuis plusieurs années d'être enrôlés dans la 6ème Cohorte du "Precis" et d'être reclassés à la hiérarchie B1, le recrutement du personnel de santé avec un déficit de 18 000 agents, qui malgré l'annonce faite par l'État d'en recruter cette année avec un quota très faible, aucun avis d'appel à candidature n'est encore lancé.

Qui plus est, la F2s indexe également la gestion de carrières surtout des assistants infirmier, préparateur en pharmacie, TLPD, l'appel à candidature pour les postes de Direction, le décret portant organisation et fonctionnement de l'ENDSS, après son rattachement à l'Enseignement supérieur, l'application du statut du personnel (décret signé depuis 2016), l'équité sur le régime indemnitaire surtout pour les nouveaux corps, l'octroi de parcelles à usage d'habitation, l'augmentation de la subvention des hôpitaux et la définition des critères d'allocation budgétaire.