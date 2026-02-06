Sénégal: Réhabilitation et relance du trafic ferroviaire au Sénégal - Diomaye pose les jalons à Tamba

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a entamé hier, jeudi 5 février, une tournée économique dans le Sénégal oriental, prévue du 5 au 9 février 2026, en commençant par la région de Tambacounda. La tournée vise à s'imprégner des réalités économiques locales, à évaluer l'état d'avancement des projets structurants et à échanger avec les acteurs territoriaux sur les priorités de développement de la zone orientale du pays. Au premier jour de sa tournée, le chef de l'Etat a donné corps à son option de faire de Tambacounda le point de départ du processus national de réhabilitation et relance du trafic ferroviaire au Sénégal.

Le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye est en tournée économique dans le Sénégal oriental depuis hier, jeudi 05 février 2026. Deuxième du genre après celle effectuée dans le Sud du pays, cette tournée devra intéresser particulièrement les régions de Tambacounda et Kédougou, aux potentialités économiques sous-exploitées. Au premier tour de sa tournée, le Président de la République et sa délégation ont fait cap vers la gare ferroviaire de Tambacounda pour constater de visu les travaux de réhabilitation de la gare où est construit le terminal à conteneurs mais aussi de la ligne ferroviaire.

Sur place, Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa satisfaction face à l'évolution des travaux de réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda, un projet stratégique visant à moderniser le transport ferroviaire national. Selon le Chef de l'État, ces travaux avancent conformément au calendrier prévu, renforçant l'efficacité et la sécurité du réseau ferroviaire, tout en contribuant au développement économique des régions desservies.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a par la même occasion réitéré ses instructions consistant à faire de la relance de l'activité ferroviaire dans la région de Tambacounda une priorité absolue. « J'ai instruit le ministre des Infrastructures, particulièrement le ministre des Transports terrestres et aériens, de mettre au point de priorité absolue la relance de l'activité ferroviaire au Sénégal, notamment sur cette première voie, étant donné que l'ambition, dans un premier temps, est de réhabiliter et relancer l'activité ferroviaire », a-t-il déclaré après avoir visité la gare ferroviaire de Tambacounda.

Selon le chef de l'Etat, il s'agira « de construire une voie standard qui permettra de désenclaver toutes les localités traversées par l'activité ferroviaire ». Et de poursuivre : « Et ça, c'est un projet à l'échelle nationale pour que nous puissions faire du transport de fret, mais aussi du transport de voyageurs et développer les chaînes logistiques à travers notamment le projet de port sec que nous avons dans la zone de Tambacounda ».

Par suite, il a fait remarquer : « Il ne faut pas considérer que ce projet était au-dessus de nos possibilités, bien au contraire, avec 27 milliards, nous avons réussi déjà à faire quelque chose de totalement merveilleux en termes de relance de cette activité ferroviaire ». Dans la foulée, le chef de l'Etat a signalé qu'un « budget supplémentaire est attendu par le ministère de tutelle pour finaliser cette partie du projet qui lui sera allouée, parce que nous considérons que c'est un projet catalytique de premier plan de l'Agenda de transformation qu'il faut bien évidemment réaliser ».Après Tambacounda où il est appelé à faire une tournée de deux jours, le Président de la République se rendra également dans la région de Kédougou, autre étape clé de cette mission axée sur la relance économique, l'exploitation durable des ressources et l'amélioration des conditions de vie des populations.