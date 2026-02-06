Afrique: Exploitation minière au Sénégal - ERAMET Grande Cote obtient le niveau de performance IRMA 50

Eramet Grande Côte (EGC) a annoncé hier, jeudi 5 février, que son site spécialisé dans l'exploitation de sables minéralisés au Sénégal a atteint le niveau de performance IRMA 50. La société minière devient ainsi la première mine à obtenir le niveau IRMA en Afrique de l'Ouest. Le référentiel IRMA est considéré comme l'un des cadres d'évaluation les plus complets et les plus exigeants du secteur minier.

ERAMET grande côte, filiale du groupe ERAMET, spécialisée dans l'exploitation de sables minéralisés a atteint le niveau de standard IRMA 50 à l'issue de son premier audit externe. IRMA est une organisation internationale multipartite regroupant des organisations non gouvernementales, des entreprises minières, des investisseurs, des syndicats et des représentants des communautés. Elle a développé un référentiel exigeant, définissant les standards internationaux de la mine responsable.

L'audit IRMA constitue une évaluation indépendante du niveau de performance environnementale, sociale et de gouvernance des sites miniers. Les résultats officiels de cet audit ont été présentés hier, jeudi 5 février. « Eramet Grande Côte est la première mine à obtenir le niveau IRMA en Afrique de l'Ouest. Ce résultat marque une étape importante pour EGC, ses équipes et les communautés locales. Il s'inscrit pleinement dans les orientations portées par l'Etat du Sénégal qui visent à faire du secteur minier un levier de souveraineté économique, de création de valeur locale et de développement responsable, fondés sur des standards élevés de transparence et de bonne gouvernance.

A travers cet audit exigeant, nous réaffirmons notre engagement à renforcer en continu nos pratiques et inscrire nos opérations dans une dynamique de création de valeur à long terme en étroite collaboration avec les parties prenantes locales », a indiqué Frédéric Zanklan, directeur général d'Eramet Grande Cote. L'audit recommande à l'entreprise d'accélérer son mécanisme de gestion des plaintes et de faire un suivi beaucoup plus rigoureux de l'effectivité des mesures mises en place.

Comme autre axe d'amélioration, il propose le renforcement du dialogue avec les communautés. Le président du comité national ITIE Thialy Faye qui a pris part à cette rencontre trouve que les standards IRMA constituent un cadre exigeant et complémentaire à l'ITIE. Selon lui, elle apporte une lecture opérationnelle de la performance environnementale et sociale des projets extractifs fondés sur les audits indépendants et sur des critères mesurables et une attention particulière portée aux conditions de travail et à l'environnement. Pour cela, il a invité les autres entreprises minières à adhérer à ce processus. « Nous lançons un appel à toutes les autres entreprises à se soumettre à ces standards. IRMA, c'est un processus volontaire. C'est l'entreprise qui décide de vouloir respecter un certain nombre de standards et venir se soumettre au processus », lance-t-il.