Madagascar/Japon - Le nouvel ambassadeur Hitoshi Tojima reçu à Iavoloha

6 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Julien R

Le renforcement des relations diplomatiques et économiques entre Antananarivo et Tokyo a franchi une nouvelle étape hier. Le Président de la Refondation de la République, Michaël Randrianirina, a reçu au Palais d'État les lettres de créance du nouvel Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon, S.E.M. Hitoshi Tojima.

Lors de cette audience solennelle, le Chef de l'État, Michaël Randrianirina, et le diplomate japonais ont passé en revue les dossiers brûlants de la coopération bilatérale. Au menu des discussions : le renforcement d'un partenariat qualifié de « stratégique » et la mise en oeuvre de projets d'envergure touchant directement le quotidien des Malgaches.

Notes officielles

Le port de Toamasina, véritable porte d'entrée de l'économie nationale, a été au centre des échanges. Les deux parties se sont félicitées de l'avancement des travaux d'extension de cette infrastructure névralgique, financée en grande partie par le Japon.

Mais l'annonce phare de cette rencontre concerne l'énergie. Un nouveau projet d'amélioration de l'accès à l'électricité à Toamasina est sur les rails. L'Ambassadeur Hitoshi Tojima a d'ailleurs précisé qu'un échange de notes officielles avec le Ministre des Affaires étrangères interviendra très prochainement pour sceller cet accord.

Soutien indéfectible

« Je m'impliquerai pleinement pour améliorer le quotidien de la population », a déclaré le diplomate à sa sortie d'audience. Ce dernier a réitéré le soutien indéfectible du gouvernement japonais aux activités de la JICA (Agence Japonaise de Coopération Internationale).

Qu'il s'agisse de sécurité alimentaire, d'agriculture ou de gestion des risques et catastrophes, le Japon confirme son statut de partenaire de premier plan. Avec cette nouvelle accréditation, la coopération décennale entre les deux nations s'offre un nouvel élan, tourné vers le développement durable et la modernisation des infrastructures.

Tagged:
