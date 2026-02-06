Togo: Pas de remise en cause de la stratégie à long terme

Les travaux de désenclavement des zones rurales, essentiels pour faciliter l'acheminement des produits agricoles vers les marchés, se poursuivront cette année, malgré une baisse des investissements publics alloués au secteur.

Selon les annonces des autorités, l'enveloppe consacrée à ces projets s'élève désormais à 26 milliards de Fcfa, contre 32 milliards l'an dernier, soit une diminution de 28 %.

Cette contraction s'inscrit dans une tendance déjà observée en 2024, année au cours de laquelle les investissements avaient reculé de 39 %.

Cette baisse ne remet pas en cause la poursuite des chantiers prioritaires. Les pouvoirs publics ont en effet choisi de concentrer les ressources disponibles sur l'achèvement des travaux en cours, en ciblant en priorité les zones les plus enclavées.

D'importants projets restent programmés.

Les autorités assurent que ces investissements, même revus à la baisse, visent à préserver l'essentiel : améliorer l'accessibilité des zones rurales, réduire les coûts de transport et soutenir la commercialisation des productions agricoles, considérée comme un levier clé du développement économique local.