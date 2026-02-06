Togo: Les FDR appellent les forces du changement à cesser les divisions

6 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le parti Forces démocratiques pour la République (FDR), dirigé par Paul Dodji Apévon, a officialisé jeudi son retour sur la scène politique. Dans une sortie médiatique, la formation de l'opposition a voulu rassurer l'opinion publique sur la poursuite de la lutte pour l'alternance politique au Togo.

Ce come-back intervient dans un contexte marqué par un profond découragement au sein de la population, nourri par les divisions répétées de l'opposition, les querelles internes et les attaques personnelles entre acteurs du changement. Face à ce climat, les responsables des FDR se veulent clairs : malgré les critiques et les difficultés, la lutte continue.

« On s'organise, c'est laborieux, mais on doit finir par nous entendre sur le minimum et nous organiser pour continuer la lutte », ont déclaré les responsables de cette formation.

Les FDR mettent également en garde contre les conflits internes. « Si les partisans du changement passent leur temps à se faire la guerre, le boulevard est largement et grandement ouvert pour le régime en place », ont-ils averti, appelant à plus de cohésion et de discipline collective.

Dans leur déclaration, les dirigeants du parti s'adressent aussi aux militants très actifs sur les réseaux sociaux. Ils invitent ces « donneurs de leçons » à dépasser le cadre virtuel pour s'engager concrètement sur le terrain, estimant que l'efficacité de la lutte passe par l'action directe et l'organisation de proximité.

