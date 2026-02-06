Madagascar: MPOX - Deux nouveaux cas confirmés à Antananarivo-Renivohitra

Analamanga vient d'enregistrer ses 33e et 34e cas confirmés de Mpox si l'on se réfère au dernier bilan diffusé, hier, par le ministère de la santé publique. En effet, les statistiques diffusées, hier, font état de deux nouveaux cas confirmés pour le compte de la journée du 4 février 2026, tous deux localisés à Antananarivo-Renivohitra.

Il s'agissait d'anciens cas suspects devenus cas confirmés à l'issue des tests. Sachant que le bilan diffusé avant-hier indiquait un total de 32 cas confirmés pour Analamanga du 18 décembre 2025 au 3 février 2026, les deux derniers cas confirmés le 4 février portent ce total des cas confirmés pour Analamanga à 34.

Pour l'ensemble de l'île, le cumul des cas confirmés sur la période du 18 décembre 2025 au 4 février 2026, est de 245, tandis que le nombre de cas suspects, probables ou non concluants s'élève à 193, et le nombre de cas négatifs à l'issue des tests en laboratoire est de 228, le tout sur un total de 666 cas notifiés. Par ailleurs, 10 nouvelles guérisons ont été relevées le 4 février, portant le nombre total des personnes déclarées guéries à 143.